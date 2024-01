Long An trao bằng khen cho phóng viên báo Tiền Phong

TPO - Ngày 19/1, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội cuối năm 2023. Cũng tại buổi họp, lãnh đạo UBND tỉnh Long An đã trao bằng khen cho phóng viên Phạm Nguyễn, báo Tiền Phong vì đã có nhiều tin bài, chùm ảnh tuyên truyền, giới thiệu về Long An.