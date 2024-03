Điều tra đối tượng cầm vật giống súng bắn vào một cửa hàng

TPO - Dù được can ngăn, một nam thanh niên vẫn cầm vật giống súng bắn vào cửa hàng, sau đó đối tượng lên xe của đồng bọn và rời đi.

Ngày 18/3, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết đã chỉ đạo Công an thành phố Tân An và các phòng ban nghiệp vụ tiến hành điều tra, truy xét đối tượng cầm một vật giống súng bắn vào một cửa hàng trên đường Trần Phong Sắc, phường 4, thành phố Tân An.

Theo thông tin ban đầu, 17h chiều 17/3, có khoảng 5 thanh niên đi xe máy đến trước cửa hàng ở đường Trần Phong Sắc. Sau đó, 2 thanh niên đẩy cửa bước vào, còn 3 người khác đứng ở vỉa hè.

Ngay khi đẩy cánh cửa vào, một nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần lửng màu đen, đầu đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang tay cầm một vật màu đen giống khẩu súng ngắn chỉ thẳng vào trong cửa hàng.

Lúc này, thanh niên đi cùng đứng bên cạnh đã can ngăn và quàng tay ôm đẩy đối tượng đi ra ngoài đường. Dù vậy, người này vẫn bóp cò.

Nhóm thanh niên trên sau đó đã nhanh chóng rời đi. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng điều tra và xác định đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.