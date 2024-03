11 đội bóng tranh tài tại giải bóng rổ không chuyên TPHCM

Cúp Bóng rổ các CLB không chuyên Sài Gòn Mùa 2 - Saigon ProAm Basketball Cup 2024 Brought by VNPAY sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 23/3, quy tụ sự tham gia của 11 đội bóng tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.

Mùa giải 2024 đang nổi bật hơn với sự tăng lên 11 đội tham gia, đánh dấu bước tiến trong sự phát triển phong trào bóng rổ, và sự quan tâm ngày một lớn đối với giải đấu ở TPHCM.

Tại Saigon ProAm Basketball Cup 2024 khán giả sẽ được chứng kiến các màn tranh tài quyết liệt giữa các câu lạc bộ trẻ, mới thành lập như AIP Dreamers, Kimban Hoops, các câu lạc bộ phát triển từ trung tâm đào tạo như Next Level, In ‘N Out và các câu lạc bộ dày truyền thống như Lãnh Binh Thăng, Poseidon Basketball…

Ông Tô Duy, đại diện BTC giải cho biết: "Các sân bóng, các CLB tại TPHCM liên tục gia tăng, mở rộng cả về số lượng, chất lượng, một phong trào sôi động bậc nhất cả nước. Theo đó các tài năng bóng rổ tại Thành phố mang tên Bác cũng thực sự đông đảo, như sóng cuộn lớp sau nối lớp trước không ngừng. Chúng tôi không giới hạn đối tượng cầu thủ, khuyến khích tinh thần yêu thể thao, yêu bóng rổ, đừng nặng nề thành tích mà hãy đề cao tinh thần giao lưu, cọ xát".

Những đội thắng cuộc sẽ nhận tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu Việt Nam đồng và góp mặt tại vòng Chung kết tổng của hệ thống Giải Bóng rổ Vô địch Việt Nam mùa thứ hai dự kiến tổ chức vào tháng 10 sắp tới.

Điểm nhấn đặc sắc của mùa giải là sự tham gia của các vận động viên nội binh, ngoại binh chuyên nghiệp nổi tiếng như Huỳnh Thanh Tâm (Limitless Hoop), Võ Kim Bản (Kimban Hoops), Justin Young (Next Level Basketball), Michael Soy (AIP Dreamers)... hứa hẹn mang lại những màn so tài đẳng cấp và kịch tính.

Ngoài ra, khu vực Fanzone sẽ cung cấp cho khán giả cơ hội mua đồ lưu niệm giới hạn của mùa giải Saigon ProAm Basketball Cup 2024 và trang phục thể thao từ các nhãn hàng trong nước.