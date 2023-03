Sắp diễn ra giải bóng rổ không chuyên dành người hâm mộ tại TPHCM

TPO - Ngày 3/3 tại TPHCM, Giải bóng rổ Saigon Basketball Championship 2023 (SBC 2023) chính thức công bố ra mắt. Đây là giải đấu bóng rổ không chuyên do Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) phối hợp đơn vị New Sports tổ chức.

Mục tiêu hướng tới tạo ra một sân chơi với mô hình tổ chức chuyên nghiệp cùng thể thức hoàn toàn mới. Sự kiện hứa hẹn như một "lễ hội bóng rổ" đúng nghĩa dành cho cộng đồng bóng rổ Việt Nam, nơi giao thoa giữa thể thao và giải trí, từ đó phát triển mạnh mẽ phong trào trong nước.

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng Nam thuộc cấp độ không chuyên giàu thành tích và truyền thống hoạt động trên địa bàn TPHCM. Các đội bóng chia làm 2 bảng A- B với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.

Mỗi ngày thi đấu sẽ diễn ra tối thiểu 2 trận đấu. Thời gian diễn ra bắt đầu từ: 18h tới 22h. Giải đấu áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm tại mỗi bảng, tìm ra hai đội bóng thành tích tốt nhất tại mỗi bảng đấu bước tiếp vào vòng Chung Kết.

Giải đấu sẽ diễn ra từ tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Số 2 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3) và được trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab (Kênh ON Sports; App: ON Plus, ON, Facebook: ON Sports; Youtube: ON Bóng rổ).

Giữa các trận đấu sẽ được BTC đưa vào những tiết mục giải trí, âm nhạc đem tới bầu không khí sôi động cho các cổ viên, khán giải theo dõi giải đấu.

Theo đơn vị VTVcab, các trận đấu sẽ được sản xuất với nhiều góc máy đa dạng tạo nên sự khác biệt và giải trí trẻ trung, hiện đại, cập nhật tin tức hàng ngày với bản tin thể thao qua các khung giờ, đưa SBC đến gần với khán giả hơn với các chương trình Highlight, tường thuật trận đấu theo phong cách trẻ trung, lôi cuốn và tương tác với khán giả.

"Sau khi Giải bóng rổ Saigon Basketball Championship 2023, BTC sẽ tiến thêm một bước mới trong kế hoạch triển khai mô hình hệ thống giải đấu Vietnam Basketball Championship tại các tỉnh thành khác và cao hơn là cấp độ toàn quốc theo format của VBC", đại diện BTC chia sẻ.