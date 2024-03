Rác thải ngập tràn hai bên cao tốc TPHCM – Trung Lương

TPO - Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, dọc hai bên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương, đoạn từ địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang đến xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với chiều dài khoảng 30km xuất hiện rất nhiều loại rác thải như chai nhựa, khăn giấy, bao bì, lốp xe, xà bần… Tình trạng này gây mất mỹ quan, thậm chí mất an toàn khi chai nhựa bị gió thổi lăn ra làn đường cao tốc.