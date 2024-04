Bản tin Hình sự: Nam thanh niên đánh tài xế, cướp taxi vì 'đi đường không đúng ý'

TPO - TIN NÓNG ngày 15/4: Nam thanh niên đánh tài xế taxi, cướp ô tô vì 'đi đường không đúng ý'; Chân dung ông trùm ngoại quốc của đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia; 18 người bị khởi tố trong vụ mang quan tài đến nhà chủ hụi để đòi nợ...

Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Ka Đô khiến 2 người thương vong. Trước đó, ngày 14/4, N.T.H (31 tuổi, ngụ thôn Nam Hiệp, xã Ka Đô) đi trên đường gặp 2 thanh niên không quen biết, lời qua tiếng lại, H. bị một người đấm vào mặt. Bị đánh, H. cầm dao đâm chém 2 thanh niên thương vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ mang quan tài đến gây áp lực để đòi nợ chủ hụi xảy ra tại TP Phan Thiết. Do bức xúc trước việc chủ hụi là bà Ngô Thị Loan Chi (33 tuổi) đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, hàng chục người chơi hụi dùng ô tô tải chở quan tài và mang theo vàng mã, nhang, loa di động đến nhà bà này để gây áp lực nhằm đòi nợ.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai; đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can. Trong đó, ông Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và các bị can Phan Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng Kế toán; Đặng Minh Thư, nguyên Phó trưởng Phòng Đào tạo...

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ 14 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 10 đối tượng điều khiển xe máy vào trung tâm TP Hà Nội để đánh nhau với nhóm khác. Tuy nhiên, do không tìm được đối thủ nên đã gây sự, cà khịa nhóm khác đánh nhau làm 1 người bị thương.

Liên quan đến đường dây "tín dụng đen" vừa bị Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Katerynchyk Roman (SN 1986, quốc tịch Ukraine). Roman thành lập nhiều công ty tại Việt Nam, thuê nhân viên làm việc và rót hàng nghìn USD để hoạt động đường dây tín dụng đen giao dịch hàng trăm tỷ mỗi tháng.

Do mâu thuẫn với tài xế taxi, Hoàng Khương Duy (SN 1999, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tấn công nạn nhân và lấy xe ô tô bỏ chạy. Trên đường đi, Duy đã va chạm với một số phương tiện khác khiến người tham gia giao thông bị va quệt, ngã ra đường. Khi đến phố Lương Sử C, đối tượng này bỏ xe lại để trốn.

Theo thống kê của Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), từ 15/12/2022 đến 15/3/2024, đơn vị đã tiếp nhận 183 đơn trình báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng hơn 47 tỉ đồng. Trong đó có tới 69 vụ người dân bị lừa đảo dưới hình thức làm cộng tác viên, thực hiện nhiệm vụ để hưởng “hoa hồng”, tổng số tiền bị lừa là trên 20 tỉ đồng; 34 vụ giả danh nhân viên ngân hàng; 35 vụ “hack” tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo; 12 vụ giả danh cơ quan tư pháp…