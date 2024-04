Bắt 14 đối tượng sau cuộc 'đụng độ' trong đêm giữa hai nhóm côn đồ

TPO - Một nhóm thanh niên đi 3 xe máy mang theo hung khí chạm mặt các đối tượng đang say máu đánh nhau trên đường, nhưng do ít người hơn, nhóm thanh niên bị rượt đuổi, bỏ chạy tán loạn.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ 14 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng; đồng thời mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan.

Quá trình xác minh, chiều ngày 24/3, Nguyễn Công Chính (SN 2005), Nguyễn Duy Hiệp (SN 2006, đã bị Công an huyện Ứng Hòa khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" trước đó) và Mai Trần Tiến Anh (SN 2005) bàn bạc đi đánh nhau với “Hội thanh niên Mỹ Đức”.

Nhóm này hẹn nhau ra cổng trường một trường học để uống nước và lôi kéo được thêm 6 đối tượng đi cùng. Sau đó, các đối tượng mua tuýp sắt rồi hàn thành phóng lợn làm hung khí đánh nhau.

Đêm cùng ngày, khoảng 10 đối tượng điều khiển xe máy vào trung tâm TP Hà Nội để tìm nhóm thanh niên Mỹ Đức. Do không tìm được đối thủ, các đối tượng về gần Aeon Hà Đông cất hung khí. Khi tiếp tục đi lượn trên đường, nhóm trên gặp nhóm thanh niên Mỹ Đức. Tuy nhiên, đối thủ ít người hơn nên đã bỏ chạy.

Chưa dừng lại đó, do đang say máu đánh nhau, nhóm Nguyễn Công Chính đi đến đường Chu Văn An gặp nhóm thanh niên đi 3 xe máy mang theo hung khí.

Ngay lập tức, 2 bên cà khịa thách thức và dùng hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Do ít người, nên nhóm thanh niên đi 3 xe máy bỏ chạy tán loạn. Vụ việc khiến 1 thanh niên trong nhóm đi 3 xe máy là Lê Đức Anh (SN 2007, trú ở quận Long Biên, Hà Nội) bị chặn đánh hội đồng, gục tại chỗ.

Hai người bạn của Đức Anh là Nguyễn Anh Phúc (SN 2006, trú quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Huy Khoa (SN 2006, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng có 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng", bỏ chạy được.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai phối hợp phòng CSHS Công an TP Hà Nội triệu tập, bắt giữ đối tượng liên quan.