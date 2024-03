Hà Nội: Ngăn chặn vụ hơn 40 thanh thiếu niên mang dao, kiếm đuổi đánh nhau trên phố

Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" tạm giữ hình sự 26 đối tượng, trong đó, hai đối tượng cầm đầu là Đặng Hữu Thứ và Nguyễn Tài Nam (cùng SN 2007, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 25/3, Công an quận Hà Đông tuần tra phát hiện trên QL6 thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, có hơn 40 thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, cầm "phóng lợn", vỏ chai thủy tinh đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Cảnh sát tăng cường lực lượng, phối hợp tổ tuần tra trấn áp, ngăn chặn khống chế một số đối tượng, thu giữ nhiều tang vật là xe máy tháo biển số, vỏ chai bia, hung khí tự tạo… Đến 27/3, công an đã làm rõ, tạm giữ 33 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Quá trình xác minh và lời khai các đối tượng, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân khi tham gia giao thông ở huyện Chương Mỹ, Nam lên mạng xã hội thách thức và hẹn Thứ đêm 24/3, tại khu vực hầm cầu vượt thuộc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội để đánh nhau.

Khoảng 23h ngày 24/3, Thứ tập hợp hơn 20 đối tượng kéo đến sân bóng Nội An, huyện Chương Mỹ. Cả nhóm di chuyển trên 10 xe máy, mang theo 2 tuýp sắt gắn dao nhọn, 1 kiếm, 1 dao mèo, đến khu vực hầm cầu vượt quận Thanh Xuân để đánh nhau với nhóm Nam.

Quá trình di chuyển qua các tuyến đường đường Cienco5 (huyện Thanh Oai), đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông), tới khu đô thị An Khánh (huyện Hoài Đức), các đối tượng lấy thêm 3 két vỏ chai bia thủy tinh cất giấu từ trước, rồi tiếp tục di chuyển theo đường Tố Hữu đến hầm cầu vượt quận Thanh Xuân.

Cùng thời điểm, Nam cũng tập hợp được hơn 20 đối tượng tại khu vực cánh đồng xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ). Sau đó, nhóm này đi trên 10 xe máy, mang theo 12 "phóng lợn), 2 két vỏ chai bia thủy tinh, rồi thẳng tiến đến khu vực hầm cầu vượt quận Thanh Xuân.

Quá trình di chuyển trên đường, các đối tượng hò hét, phóng nhanh, nhóm Nam còn ném vỏ chai bia vào người đi đường là anh N.H.L (SN 2004, quê Nam Định), dẫn đến bị thương nhẹ.

Trên mạng xã hội, hai nhóm này còn đăng tải thông tin tuyến đường đi, thách thức nhau.

Đến khoảng 0h30 ngày 25/3, hai nhóm đến đường Quang Trung (quận Hà Đông), và đi xe máy với tốc độ cao đuổi đánh nhau hướng về huyện Chương Mỹ.

Lúc này, các đối tượng ném vỏ chai bia ném về phía đối thủ, đồng thời hò hét, khua các loại hung khí. Khi đến khu vực phường Yên Nghĩa thì bị lực lượng công an phát hiện trấn áp.

Theo cơ quan công an, Thứ học hết lớp 10 thì bỏ học, năm 2023 có hành vi "Gây rối trật tự công cộng", đang chờ TAND huyện Chương Mỹ xét xử; Nam đang là học sinh lớp 11 của một Trung tâm giáo dục thường xuyên tại huyện Chương Mỹ. Trong khi đó, nhiều đối tượng trong nhóm này từng bị xét xử hoặc đang chờ ra tòa về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Kế hoạch của Công an quận Hà Đông, lực lượng CSHS công an quận chủ trì phối hợp với công an các phường tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn giáp ranh tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn các vụ việc gây rối trật tự công cộng liên quan đến thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô thành đoàn đông người, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét... gây mất an ninh trật tự.