Phá đường dây sản xuất tân dược giả có chất cấm sử dụng cho người

TPO - Đường dây do Lữ Phú Thám cầm đầu đã sản xuất, buôn bán nhiều loại thuốc tân dược giả, trong đó có thuốc Magnesium B6 - một loại thuốc đã ngừng sản xuất từ năm 2017 do có hoạt chất cấm sử dụng cho người.

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TPHCM) thông tin, đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm Lữ Phú Thám (44 tuổi, trú phường 15, quận 10), Dương Thị Thu Thảo (41 tuổi, trú phường 15, quận 10), Đặng Thị Hồng Duyên (40 tuổi, trú phường 15, quận 10) và Lê Thị Ánh Nga (39 tuổi, trú phường 4, quận 8).

Quá trình điều tra xác định đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả trên do Lữ Phú Thám cầm đầu, hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay. Các đối tượng Dương Thị Thu Thảo, Lê Thị Ánh Nga giúp sức sản xuất; Đặng Thị Hồng Duyên tham gia tiêu thụ.

Thủ đoạn của các đối tượng là thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng, giá rẻ, đưa về nhà của Thám (phường 15, quận 10) dùng kéo cắt phần ngày sản xuất, hạn sử dụng dập nổi trên mỗi vỉ thuốc. Sau đó in hạn sử dụng mới vào mặt sau vỉ thuốc thành hạn sử dụng đến năm 2025, 2026. Đặt in vỏ hộp, hướng dẫn sử dụng để đưa thuốc giả vào tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn thu mua các loại thuốc ngoại nhập trôi nổi trên thị trường, sau đó dùng cồn hoặc hóa chất khác tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc, dùng máy in lại thông tin (tên, thành phần, hoạt chất) trên vỉ thuốc tạo thành loại thuốc mới tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ...

Phát hiện đường dây sản xuất thuốc tân dược giả trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 thành lập các tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm là nơi ở, nơi chứa hàng giả của Lữ Phú Thám, Đặng Thị Hồng Duyên và các đối tượng có liên quan.

Kết quả khám xét đối với Duyên thu giữ 39 thùng thuốc, chứa 6.022 lọ, chai thuốc giả, không rõ hóa đơn chứng từ về nguồn gốc xuất xứ. Khám xét tại nơi ở và kho chứa hàng của Lữ Phú Thám thu giữ 109 thùng thuốc, chứa hơn 100.000 vỉ, hộp, chai, ống thuốc giả các loại; hơn 35.000 vỏ hộp, tem, nhãn thuốc giả; các máy in date, máy ép nhiệt và các công cụ, dụng cụ sản xuất thuốc giả.

Cá biệt trong các loại thuốc bị làm giả có thuốc Magnesium B6, Cơ quan điều tra thu giữ được 14.706 vỉ thuốc giả (đã cắt hạn sử dụng cũ và in hạn sử dụng mới). Tuy nhiên, qua làm việc với nhà sản xuất tại Việt Nam được biết loại thuốc này đã ngừng sản xuất loại thuốc này từ năm 2017 do có hoạt chất cấm sử dụng cho người.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lữ Phú Thám, Dương Thị Thu Thảo, Lê Thị Ánh Nga về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”; khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Hồng Duyên về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”, quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.