Lời khai của nghi phạm sát hại bạn gái, chôn xác phi tang trong vườn chuối

TPO - Tại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.

Chiều 20/4, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức vụ việc khai quật thi thể nữ sinh bị người yêu sát hại, chôn xác trong vườn chuối tại huyện An Dương.

Theo đó, ngày 13/4, Công an huyện An Dương tiếp nhận trình báo của gia đình nữ sinh Nguyễn Thùy D (SN 2009, ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) bị mất tích.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện An Dương xác định ngày 12/4, Nguyễn Thùy D đi chơi cùng bạn trai là Lê Văn T (SN 2009, ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng) nhưng sau đó không về nhà.

Ngày 19/4, cảnh sát triệu tập Lê Văn T lên làm việc. Nam sinh này khai ngày 12/4 có đón bạn gái về nhà chơi. Đối tượng này ở cùng bà ngoại là H.T.H, ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, Lê Văn T đánh bạn gái ngất sau đó siết cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà chôn nhằm phi tang.

Ngay sau khi làm việc với đối tượng, Công an huyện An Dương đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Hải Phòng tới hiện trường, khai quật thi thể nạn nhân ngay trong đêm để khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ. Hàng trăm người dân địa phương theo dõi lực lượng chức năng khai quật thi thể nữ sinh.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện An Dương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.