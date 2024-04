Công an tìm bị hại vụ lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê xe vi phạm

TPO - Bị can Lê Danh Tạo cùng đồng bọn thành lập hợp tác xã vận tải và “nhận bảo kê” cho các xe vận tải đường dài vi phạm để tránh bị cơ quan chức năng xử lý. Với mỗi xe muốn được bảo kê, các tài xế phải đóng 5-8 triệu đồng/tháng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại địa phương này và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Trong vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Danh Tạo (58 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Hồ Thị Hải (42 tuổi, vợ của Tạo) và Hồ Kim Cường (36 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Theo cơ quan chức năng, Tạo và Cường từng là phóng viên, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí.

Từ năm 2022 đến tháng 11/2023, Tạo, Cường cùng với Hải đã lợi dụng danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên thành lập Công ty CP Vận tải Newthoidai, Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển truyền thông Newthoidai và Hợp tác xã vận tải (HTX) Toàn Cầu nhằm đứng ra nhận tiền bảo kê cho các nhà xe, lái xe đường dài. Với mỗi xe muốn làm luật phải nộp 5-8 triệu đồng/tháng.

Tạo cùng nhiều người đã chuẩn bị đèn led có logo của Công ty Newthoidai, sổ đi đường của HTX vận tải Toàn Cầu bàn giao cho các lái xe lưu thông trên đường. Nếu các xe bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra thì xuất trình logo của Công ty hoặc số của HTX để lực lượng CSGT biết các xe này là của Tạo.

Nếu lực lượng chức năng vẫn yêu cầu kiểm tra và xử lý thì Tạo, Cường sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho lực lượng CSGT hoặc thông qua lái xe nói chuyện với lực lượng làm nhiệm vụ, đề nghị tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm cho các lái xe.

Toàn bộ số tiền làm luật của các lái xe, nhà xe, một phần để trả tiền công cho Cường, số còn lại là của vợ chồng Tạo.

Theo cơ quan công an, do các bị can thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, số lượng xe tham gia đóng tiền hàng tháng nhiều nên Tạo, Hải và Cường không nhớ hết thông tin về các xe mình đã trục lợi.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai từng bị Tạo, Hải và Cường lợi dụng danh nghĩa báo chí thu tiền làm luật với thủ đoạn trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh (địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, số điện thoại: 0692928231) trước ngày 10/5/2024, để được giải quyết.