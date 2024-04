Bản tin Hình sự: Người phụ nữ bị lừa nhận cầm cố hơn 130 chỉ vàng giả

TPO - TIN NÓNG ngày 22/4: Hai chị em ‘nữ quái’ mang vàng giả đi cầm cố, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng; Khởi tố vụ án liên quan dự án Thành An Tower trên đường Lê Văn Lương; Bắt ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vợ chồng cựu Giám đốc Cty CP cửa cuốn Úc - SmartDoor lĩnh án vì lừa đảo...

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phạm Thái Hà.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thế Việt (SN 1979) trú tại thôn Tam Đồng, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vũ Thư về tội "Nhận hối lộ". Tại thời điểm bị bắt, Đặng Thế Việt đang giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiền Hải.

Đỗ Thị Vân (SN 1987) và Đỗ Thị Bảy (SN 1993) là chị em ruột, cùng ngụ tỉnh Bình Phước làm việc tại tiệm cắt tóc tên Mai Ca ở khu vực phường Phú Hòa (thành phố Thủ Dầu Một). Vân nảy sinh ý định mua vàng giả trên mạng xã hội rồi mang đến cầm cố cho chị Nguyễn Thị Hằng, làm nghề buôn bán quán cà phê ở thành phố Thủ Dầu Một nhằm chiếm đoạt tiền. Tổng số vàng mà chị Hằng nhận cầm cố cho Vân 46,5 chỉ với số tiền nhận cầm là 207 triệu đồng; cầm cố vàng cho Bảy 84 chỉ, số tiền nhận cầm là 402 triệu đồng. Đến khi chị Hằng mang đến tiệm vàng thì được thông tin đây là vàng giả.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Hà Nội). Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một số cá nhân mua căn hộ tại dự án Thành An Tower với nội dung đề nghị Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ việc buông lỏng quản lý đất đai, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước, sai phạm trong quản lý dự án và trách nhiệm của Tổng Công ty Thành An trong việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh...

Đội tuần tra kiểm soát (TTKS) Đồn Biên phòng Trà Cổ (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 1 bè gỗ xốp không biển kiểm soát đang hành trình hướng từ biên giới vào vùng biển nội địa. Qua kiểm tra, phương tiện do N.Đ.S (SN 1993, trú tại phường Trà Cổ, TP Móng Cái) là người điều khiển, kiêm chủ phương tiện. Trên phương tiện chở tổng số 29.400 quả trứng gà. N.Đ.S khai nhận toàn bộ số trứng gà trên mua tại Trung Quốc sau đó mang về bán kiếm lời.

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, ở quận Hai Bà Trưng) án 8 năm tù; Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của Hải) 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo buộc, Hải và Vân Anh giữ vai trò Giám đốc và Phó giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc - SmartDoor, đồng thời còn thành lập và nhờ người đứng tên 4 công ty khác. Năm 2012, họ sử dụng 5 pháp nhân trên để ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, các giấy tờ liên quan việc mua bán nhôm, thép không gỉ; đồng thời xuất khống hóa đơn Giá trị gia tăng cho nhau.

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Phạm Duy Thịnh (SN 1973, trú tại ngõ Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi “Giết người”. Tối 19/4, Thịnh xảy ra mâu thuẫn với một nam giới (chưa rõ danh tính) ngồi ở bàn cà phê bên cạnh. Lúc này, đối tượng về nhà ở ngõ Quan Nhân, lấy 2 con dao rồi quay lại quán cà phê. Trong lúc anh L.S.B - người quen với nhóm của Thịnh can ngăn thì bị đối tượng dùng dao đâm 2 nhát vào mạn sườn dẫn đến tử vong.

Công an TP Nha Trang cho biết đang điều tra vụ việc nhóm đối tượng nghi là người nước ngoài đã gây ra vụ cướp tài sản tại một tiệm điện thoại trên đường 2/4, TP Nha Trang. Vào rạng sáng, một nam nhân viên đang ngủ qua đêm trông coi tài sản tại tiệm, đã bị đánh thức bởi 3 đối tượng cao lớn, nói tiếng nước ngoài. Các đối tượng đã khống chế nam nhân viên, cướp một khoản tiền mặt và nhiều đồ vật có giá trị rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.