Khởi tố vụ án liên quan dự án Thành An Tower trên đường Lê Văn Lương

TPO - Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Hà Nội). Trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều vi phạm liên quan việc điều chỉnh quy hoạch, biến đất cơ quan thành tổ hợp văn phòng nhà ở đối với dự án này.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có Thông báo gửi Tổng Công ty Thành An, Bộ Quốc phòng; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Ba Đình; Công ty Cổ phần Quốc tế Holding; người tố giác tội phạm về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại thông báo, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết, trước đó nhận được đơn tố giác tội phạm của một số cá nhân mua căn hộ tại dự án Thành An Tower với nội dung đề nghị Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ việc buông lỏng quản lý đất đai, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước, sai phạm trong quản lý dự án và trách nhiệm của Tổng Công ty Thành An trong việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh; xử lý nghiêm minh, dứt điểm sai phạm của chủ đầu tư; thu hồi dự án từ Tổng Công ty Thành An và Công ty Ba Đình để giao lại cho các đơn vị khác có đủ năng lực thực hiện; làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng về việc cho vay và giải ngân cho khách hàng vay vốn.

Kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm, bước đầu, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại dự án Thành An Tower quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

4 lần điều chỉnh quy hoạch, biến đất cơ quan thành cao ốc

Trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng có kết luận chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng được duyệt tại khu vực 2 bên tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội), trong đó có dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương.

Tại kết luận thanh tra đã chỉ ra loạt vi phạm về điều chỉnh quy hoạch, xây dựng tại dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng Công ty Thành An làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch Kiến trúc 1 lần chấp thuận tổng mặt bằng sai quy định pháp luật, 1 lần chấp thuận tổng mặt bằng thêm thủ tục hành chính khi đã có quy hoạch chi tiết đủ điều kiện để chấp thuận đầu tư xây dựng, cấp giấy phép.

“Việc 4 lần điều chỉnh sai quy định đã làm thay đổi từ đất cơ quan cải tạo chỉnh trang (năm 2002, 2006) thành cơ quan văn phòng cao 25 tầng (năm 2008); thành văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán (năm 2010), đã làm tăng diện tích đất xây dựng từ 6.107m2 lên 6.146,95m2, tăng mật độ xây dựng từ 40% lên 51%, tăng số tầng từ TB 5 tầng lên 30 tầng, tăng diện tích xây dựng từ 2.443m2 lên 3.145m2, diện tích sàn xây dựng từ là 12.214m2 lên 76.140m2, tăng quy mô dân số từ 500 người lên khoảng 1.308 người (tạm tính 327 căn hộ để ở x 4 người/căn hộ). Trách nhiệm thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND TP Hà Nội”, kết luận thanh tra chỉ rõ.

Theo ghi nhận, dự án Thành An Tower tại khu "đất vàng" số 21 Lê Văn Lương vẫn là khối bê tông sừng sững nằm "bất động" nhiều năm. Chủ đầu tư ban đầu dự án là Tổng Công ty Thành An sau này chuyển giao hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Ba Đình. Năm 2018, dự án đổi tên thành Manhattan Tower và đơn vị phát triển dự án cũng là cái tên mới - Công ty Cổ phần Landmark Holding sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Quốc tế Holding (LMH).