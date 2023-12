Sắp có kết quả xử lý vi phạm quy hoạch xây dựng cao ốc hai bên đường Lê Văn Lương

TPO - UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan phụ trách báo cáo ngay trong tháng 12 này về việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 39 liên quan đến các vi phạm trong công tác quy hoạch xây dựng tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính,

Nhiều nội dung vi phạm xây dựng chưa bị xử lý

Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đôn đốc về việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTr (17/5/2022) liên quan đến các vi phạm trong công tác quy hoạch xây dựng tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), Khu đô thị (KĐT) Trung Hòa – Nhân Chính.

Cụ thể, đến cuối tháng 11/2023, sau khi kiểm tra, rà soát, Thanh tra Bộ Xây dựng nhận thấy UBND TP Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chưa thực hiện xong một số nội dung như: Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, khắc phục tồn tại các nội dung đã nêu trong Kết luận Thanh tra. Đáng chú ý, nhiều nội dung có kiến nghị thu hồi nhưng chưa thu hồi về tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra.

Đồng thời, chưa thực hiện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, tổ chức thực hiện xử lý hành vi xây dựng sai quy hoạch được duyệt. Bên cạnh đó, nhiều chủ thể chưa thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân đã để xảy ra các vi phạm, tồn tại được nêu trong Kết luận Thanh tra và một số nội dung theo Kết luận Thanh tra.

Do đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm nội dung nêu trên của Kết luận Thanh tra số 39.

Báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận Thanh tra số 39 trong tháng 12

Được biết, sau khi nhận được văn bản, Phó Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng; Viện Quy hoạch xây dựng và UBND các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông nghiên cứu, khẩn trương thực hiện ý kiến của Thanh tra Bộ Xây dựng. Trong đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao làm đầu mối, tổng hợp từ các đơn vị và báo cáo UBND TP ngay trong tháng 12 này.

Hồi tháng 5/2022, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong xây dựng công trình trên tuyến Lê Văn Lương, Tố Hữu, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính. Cụ thể UBND TP Hà Nội và cơ quan chuyên môn đã nhiều lần điều chỉnh đồ án hoặc điều chỉnh cục bộ chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kỹ thuật cho từng dự án theo xu hướng chuyển đổi công năng thành nhà ở, tăng tầng cao, thêm diện tích sàn, có dự án tăng từ 5 thành 30 tầng. Việc điều chỉnh sai quy định dẫn đến tăng dân số, chỉ tiêu quy hoạch không đảm bảo quy chuẩn xây dựng, thiếu đất cho trường học, cây xanh.

Theo Kết luận Thanh tra số 39, qua thanh tra, đã phát hiện 19 dự án, công trình và 1 khu nhà ở thấp tầng tồn tại vi phạm. Trong đó, riêng quận Thanh Xuân có 16 dự án và công trình nhà thấp tầng bị nêu tên gồm: Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng Công ty Cổ phần Thành An – Công ty TNHH MTV là chủ đầu tư; Dự án Bãi đỗ xe, trạm cung cấp nhiên liệu, cây xanh đô thị và dịch vụ công cộng do Công ty TNHH Du lịch và thương mại sông Hồng làm chủ đầu tư; Dự án Bãi đỗ xe và khu dịch vụ của Công ty TNHH Phương Đông; Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, nhà trẻ và nhà ở để bán tại ô đất 3.7-CC của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội; Trường mầm non công lập tại ô đất 3.10-NO phường Nhân Chính của UBND quận Thanh Xuân;

Dự án tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại ô đất 4.5-NO của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Hà Nội - Sunrise; Dự án công trình trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê số 19 Lê Văn Lương của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai; Dự án công trình khu nhà ở cán bộ nhân viên Ban cơ yếu Chính phủ tại khu đất đơn vị M2 đường Khuất Duy Tiến do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư; Cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp với văn phòng và siêu thị tại ô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm của Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Việt Nam; Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất N10.4, N10.5, N10.6 QHCT tỷ lệ 1/500 2 bên tuyến đường Lê Văn Lương…

Kết luận Thanh tra cũng yêu cầu thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội số tiền 365.872.000 đồng do quyết toán sai quy định về khảo sát phục vụ lập đồ án QHPKĐT S4 và thu hồi đối với Vinaconex số tiền 7.929.000.000 đồng do lập, chuyển nhượng dự án Khu công viên giải trí số 1, ô CX2 sai quy định pháp luật.