Bản tin Hình sự: Thêm thông tin về vụ thi thể nữ giới bị vứt ngay vỉa hè

ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Sau đó,

. Xong việc, Thịnh lấy xe đạp chở quần áo nạn nhân đến vứt tại bờ ruộng, cách hiện trường khoảng 1,5 km. Công an quận Dương Kinh đã chuyển hồ sơ, bàn giao Thịnh cho Công an TP Hải Phòng để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

Do mâu thuẫn khi hẹn gặp chị V.H.A (SN 1994) tại căn nhà cấp 4 mà mình đang trông coi đầm thuỷ sản giúp người dân, Hoàng Hữu Thịnh (SN 1980) và nạn nhân xô xát khiến chị ATAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Nguyễn Đoàn Phước Hưng 18 năm tù (22 tuổi, TP HCM) về tội "Giết người". Theo cáo trạng, trong lúc đi theo Thạch Thị Thảo (thời điểm đó 16 tuổi) giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội với Mai Thị Cẩm Tiên (19 tuổi) do người yêu cũ của Tiên là người yêu của Thảo, Hưng đã dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng Nguyễn Văn Điền khiến nạn nhân thủng tim, mất máu dẫn đến tử vong. Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 5 đối tượng (SN từ 2005 - 2007), đồng thời, khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra, do muốn có tiền tiêu xài nên cả nhóm này đã rủ nhau, bàn bạc thống nhất lựa chọn những địa điểm ít người qua lại để cướp xe máy