Bản tin Hình sự: Cụ ông 80 tuổi và vợ tử vong bất thường trong nhà

TPO - TIN NÓNG ngày 13/6: Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, người đàn ông dùng gậy tre đánh bạn tử vong; Dùng dao uy hiếp, trói chủ tiệm tạp hoá rồi lấy tiền chơi game; Cụ ông 80 tuổi và vợ tử vong bất thường trong nhà...

Phát hiện phòng trọ của vợ chồng ông H.C.H (80 tuổi) và bà C.M.H (75 tuổi, quê Đồng Nai) có dấu hiệu bất thường, người dân đến kiểm tra thì phát hiện ông H cùng vợ nằm bất động bên trong, đồ đạc bị xáo trộn nên đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an cùng nhân viên y tế kịp thời có mặt tiến hành kiểm tra và xác định cả hai đã tử vong. Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự Phạm Hữu Danh (SN 1980, trú xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Danh đã lấy cây gậy tre đánh vào người ông ông C (SN 1966, trú tại làng Bông Hiot, cùng xã) khiến nạn nhân ngã xuống sân. Do vết thương quá nặng, ông C đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết lực lượng chức năng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển đã dẫn giải tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu KG - 94931-TS chở 45.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về đến cảng Hải đội 301 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại TP Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo đó xác định ông Chung đã chỉ đạo mang tính "áp đặt" và có động cơ vụ lợi, khi thực hiện việc trồng cây xanh.

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.R (SN 1985) về hành vi "Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân". Trước đó, ông R xem tin tức trên trang "Thông tin Chính phủ" đăng tải bài viết với nội dung "Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk" rồi chia sẻ bài viết này kèm với nội dung bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức ở trạng thái công khai.

Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đã bắt giữ Nguyễn Văn Tiến (SN 2007) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Tiến điều khiển xe máy biển số 81T1-092.27 đến tiệm tạp hoá của bà N.T.T.T mua dép, mũ. Sau khi mua hàng, Tiến dùng dao Thái Lan kề vào cổ bà T rồi lấy khăn tắm buộc tay, chân nạn nhân, lục lấy 2,4 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát. Khi bị bắt, Tiến khai nhận, do không có tiền để nạp vào game online nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản trên.