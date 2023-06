Bản tin Hình sự: Hé lộ danh tính thi thể trong bao tải gây rúng động ở Hải Phòng

TPO - TIN NÓNG ngày 11/6: Bắt 6 đối tượng tham gia vụ nổ súng tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk; Mang súng tự chế bắn vào quán karaoke để 'dằn mặt' chủ quán; Hé lộ danh tính thi thể trong bao tải gây rúng động ở Hải Phòng...

Liên quan đến vụ thi thể trong bao tải trên vỉa hè phường Đa Phúc (Dương Kinh, TP Hải Phòng), Công an TP Hải Phòng xác định nạn nhân là chị H.N (SN 1994, trú quận Kiến An) đã ly hôn chồng và có hai con nhỏ. Người này buôn bán, kinh doanh tự do. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, truy tìm nghi phạm gây án.

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Tùng, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên về tội "Nhận hối lộ". Được biết, ông Tùng bị bắt vì liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu.

Do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Văn Hải (SN 1989) và Nguyễn Tiến Luật (SN 1991) đi xe máy đến trước cửa quán karaoke của “đối thủ” là anh M (SN 1998) và nổ súng vào cửa để dằn mặt. Chưa dừng lại đó, hai đối tượng này đến phòng trọ chị gái của M là P (SN 1990) và tiếp tục nổ súng 2 lần.

Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) vừa tạm giữ nhiều đối tượng về hành vi “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, sau khi nhận được tin tố giác của người dân về một nhóm đối tượng thực hiện hành vi khai thác một cây gỗ lớn tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa phận bản Trung Tâm, xã Hố Mít.

Ông Lê Quốc Khanh - Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ và 5 công chức khác ở Cục II và Vụ II bị buộc thôi việc do vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã bắt được 6 đối tượng trong vụ nhóm người dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur vào sáng 11/6, khiến nhiều cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân thương vong.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa chuyển hồ sơ, tang vật vụ việc buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng tại huyện Thanh Trì sang Công an huyện Thanh Trì để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, khi kiểm tra điểm kinh doanh thực phẩm chức năng TPCN (đối diện cổng sau của trường mầm non C, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì), lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu là hàng giả sản phẩm Viên nám Glutathion 600 do Công ty cổ phần quốc tế Dopharma chịu trách nhiệm về sản phẩm.