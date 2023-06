Chuyển hồ sơ vụ sản xuất thực phẩm chức năng giả sang cơ quan điều tra

TPO - Phát hiện vụ có dấu hiệu tội phạm về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm, Đội QLTT số 7 đã chuyển hồ sơ, tang vật sang cơ quan điều tra để xử lý.

Ngày 11/6, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, Đội QLTT số 7 (Cục QLTT Hà Nội) vừa chuyển hồ sơ, tang vật vụ việc buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) sang Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 22/5, Đội QLTT số 7 phối hợp với Công an huyện Thanh Trì kiểm tra điểm kinh doanh thực phẩm chức năng TPCN (đối diện cổng sau của trường mầm non C, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì).

Kết quả tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang buôn bán 2.400 hộp Viên nám Glutathion 600, loại 30 viên/hộp, Lô 011122, NSX: 02/11/2022, HSD: 01/11/2025; 350 hộp Viên nám Glutathion 600, 30 viên/hộp, Lô 010522, NSX: 14/5/2022, HSD: 13/5/2025; 90 vỏ hộp carton có nhãn ghi Viên nám Glutathion 600. Ước tính, tổng giá trị hàng hóa trên khoảng 733.700.000 đồng

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ. Đoàn kiểm tra nghi số hàng trên có dấu hiệu là hàng giả sản phẩm Viên nám Glutathion 600 do Công ty cổ phần quốc tế Dopharma chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Đội QLTT số 7 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ.

Làm việc với Đoàn công tác, Công ty cổ phần quốc tế Dopharma xác nhận số hàng hóa bị tạm giữ là hàng giả, không phải do công ty sản xuất, phân phối.

Xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự, Đội QLTT số 7 đã chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT (Công an huyện Thanh Trì) để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.