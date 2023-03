Nhóm đối tượng dương tính ma túy lừa tặng quà để bán thực phẩm chức năng với giá 'cắt cổ'

Ngày 10/3, lãnh đạo UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, vừa mời làm việc một nhóm 3 đối tượng đến từ tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang lừa bán thực phẩm chức năng với giá cao cho người dân.

Theo thông tin ban đầu, bằng phương thức tặng quà các loại thực phẩm chức năng có giá trị thấp để tạo niềm tin, các đối tượng sau đó tư vấn bán cho người dân các sản phẩm thực phẩm chức năng với giá khoảng 1,5 triệu đồng/hộp. Trong khi đó, giá trị thực các sản phẩm này chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng.

Trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng nhận thấy các đối tượng có biểu hiện của ma tuý nên đã tiến hành test nhanh và phát hiện cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản và niêm phong hàng chục loại sản phẩm không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ. Các đối tượng đang được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 16/2 tại địa bàn thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) cũng từng xuất hiện nhóm người vào các trường mẫu giáo, mầm non trên địa bàn bán hàng theo hình thức tặng quà, bán hàng.

Quá trình tư vấn, họ lồng ghép giới thiệu tặng sản phẩm có giá trị khác nhau, theo hình thức giới thiệu bán giá rẻ, khi các cô giáo mua xong họ trả lại tiền và nói sản phẩm này tặng, cứ như thế nối tiếp các sản phẩm thứ 2, thứ 3, thứ 4, đến sản phẩm cuối cùng là tinh dầu thông đỏ nhân viên bán với giá 2 triệu đồng/hộp (kèm tặng thêm sản phẩm tinh dầu thông đỏ giá trị tương đương). Ngay sau đó họ thu tiền và lên xe rời đi.

Tổng số tiền các trường đã mua là 76,9 triệu đồng. Trong đó, Trường mầm non Sao Mai 24 triệu/12 người; Trường mầm non thị trấn Năm Căn 30 triệu/15 người; Trường mầm non 28/7 là 16,9 triệu/9 người; Trường mẫu giáo Sơn Ca là 6 triệu/3 người.