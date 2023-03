Giả mạo con dấu, giấy tờ bệnh viện để lừa tiền từ thiện

Sáng 10/3, trao đổi với phóng viên, BS Trương Hữu Khanh - phụ trách Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, tại đây vừa phát hiện một thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi nhắm vào tình thương của cộng đồng.

Cụ thể, một đối tượng có nickname là Hoàng Trung đã đăng thông tin trên nhiều hội, nhóm của các trang mạng xã hội với nội dung rất bi thương về việc con mình vừa tử vong vào ngày 9/3. “Xin giúp đỡ cho con em trong lúc này với ạ... Em tên Trung, em người quê ở Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk – PV). Hiện tại con trai em mắc bệnh viêm não mô cầu, bé nằm Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM điều trị 2 tháng nay, do bệnh tình trở nặng 1 giờ tối nay bé được cấp cứu nhưng đã không qua khỏi”.

Sau những dòng thông tin “lấy nước mắt” cộng đồng, đối tượng giở thủ đoạn lừa đảo: “Do lo chi phí điều trị cho bé 2 tháng nay, gia đình em hiện giờ khó khăn. Em không xoay xở được nên em mới đăng bài. Mong anh chị rủ lòng thương giúp em chút chi phí, để em đưa con về quê và làm đám tang cho con”.

Ngay sau đó, đối tượng đã đưa số điện thoại và tài khoản ngân hàng để kêu gọi mọi người chuyển tiền. “Anh chị giúp con em trong lúc này em đội ơn anh chị nhiều lắm. Số điện thoại em: 09694383. Anh chị giúp cháu xin gửi vào số tài khoản của em 09419538, Ngân hàng MB bank, tên Hoang Quoc Trung. Lời nói sau cùng vợ chồng em xin cảm ơn tới tất cả cô chú và anh chị, chúc cô chú anh chị và gia đình mạnh khỏe, em cảm ơn ạ”.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, nhiều mạnh thường quân đã liên hệ với bệnh viện để xác minh. Phía Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kiểm tra trên hệ thống thông tin của bệnh nhân và xác định hoàn toàn không có bệnh nhi tên là Hoàng Quốc Thái điều trị tại bệnh viện như thông tin được đăng để kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng xã hội.

“Theo giấy chứng nhận được mạnh thường quân cung cấp để nhờ xác minh, chúng tôi khẳng định, bệnh viện không có mẫu giấy này. Đối tượng lừa đảo đã mạo danh cả con dấu của bệnh viện và chữ ký của Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1. Phần xác nhận của Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp có chữ ký cùng họ tên của Ths.BS Huỳnh Minh Thu nhưng BS Minh Thu làm ở phòng Kế hoạch Tổng hợp của Bệnh viện Nhi đồng 2. Bệnh viện Nhi đồng 1 không có bác sĩ này” – BS Trương Hữu Khanh nói.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 kêu gọi cộng đồng, nếu ai đã chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản của đối tượng trên cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để tố giác hành vi lừa đảo.

Liên quan đến tình trạng lợi dụng công nghệ, điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cảnh báo, các đối tượng lừa đảo qua mạng hoạt động rất tinh vi với nhiều thủ đoạn khác nhau. Cộng đồng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc tài sản khác cho các đối tượng không quen biết dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao Công an TPHCM đã thành lập trang thông tin trên Facebook địa chỉ: Facebook@anm.catphcm (tên: Phòng An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm sử dụng CNC - Công an TPHCM) để cập nhật các thủ đoạn lừa đảo. Cộng đồng có thể truy cập địa chỉ trên để nắm thông tin.