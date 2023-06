Bản tin Hình sự: Đang ngủ thì bị phóng hỏa, tấn công

TPO - TIN NÓNG ngày 9/6: Đâm vợ, phóng hỏa đốt nhà hàng xóm rồi lao xuống sông; Phá đường dây cá độ, lô đề hơn 2.000 tỷ đồng ở Hưng Yên; Đang ngủ thì phóng hỏa, tấn công...

Anh N.B.P (26 tuổi) đang ngủ trong phòng nhà mẹ ruột thì thấy T.N.L (32 tuổi), đang đứng ngoài cửa sổ (L và P có quan hệ đồng giới). Sau đó, P thấy L dùng chai nhựa đổ xăng lên nền nhà và mền. Khi lửa trong phòng bùng cháy, P chạy ra ngoài kêu cứu thì bị L cầm dao đuổi theo chém. Trong lúc hai người giằng co, P giật được dao của L và quăng xuống vuông tôm. Không còn dao trong tay, L bóp cổ, móc mắt, cắn vào cổ P. Khi P truy hô mọi người xung quanh, L bỏ chạy.

Nghi vợ có quan hệ tình cảm với hàng xóm nên sau khi uống rượu về, Lê Đình Sửu (SN 1978) dùng dao đâm vợ rồi phóng hỏa đốt nhà hàng xóm. Sau đó, Sửu phóng xe ra cầu Bara Đô Lương, lao cả xe và người xuống sông. Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ án, đồng thời tìm kiếm đối tượng Sửu.

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện ô tô do Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, Bắc Giang) điều khiển, chở theo 100 thùng pháo, mỗi thùng chứa 8 hộp pháo nổ, tổng khối lượng 1120kg mà trước đó Sơn khai là hàng nông sản. Bước đầu đối tượng cho biết số pháo trên được nhập lậu qua biên giới phía Bắc và đối tượng đã nhận số hàng trên tại khu vực đèo Gió, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn để vận chuyển về huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tiêu thụ.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô đề do Đào Văn Thủy (SN 1986) và Nguyễn Văn Sơn (Sn 1996) cầm đầu, hoạt động từ tháng 4/2021 đến nay đã giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, bắt giữ 7 đối tượng do Vi Xuân Thành (SN 1996, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) cầm đầu. Khi bị vây bắt, Thành sử dụng dao nhọn chống trả quyết liệt lực lượng chức năng hòng tẩu thoát, song bất thành.

Công an TP Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Giàu (29 tuổi) về hành vi cho vay nặng lãi. Theo điều tra, từ tháng 9/2021 đến thời điểm bị bắt, Giàu đã cho nhiều người vay tiền dưới hình thức vay trả góp, với lãi suất từ 121,67% đến 456,25%/năm.