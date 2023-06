Thanh tra Chính phủ buộc thôi việc 6 cán bộ bị truy cứu hình sự

TPO - Công trình Nhà C8 thuộc khu C, Khu chung cư Quang Trung (TP. Vinh, Nghệ An) có mức độ nguy hiểm cấp D. Theo quy định pháp luật, tòa C8 thuộc diện phải phá dỡ để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và cộng đồng.