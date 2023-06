Bản tin Hình sự: Tin mới nóng vụ cô gái bị cướp, hiếp khi đi gặp mặt hai chàng trai

TPO - TIN NÓNG ngày 10/6: Diễn biến mới vụ chồng đâm vợ, phóng hỏa đốt nhà hàng xóm; Khởi tố cụ ông đánh đập cụ bà 85 tuổi ở TPHCM; Tin mới vụ cô gái bị cướp rồi hiếp khi đi gặp mặt hai chàng trai...

Liên quan đến vụ anh Lê Đình S do ghen tuông nên đâm vợ là chị L (SN 1990) rồi đốt nhà hàng xóm sau đó lao xe xuống sông, mới đây bệnh viện cho biết chị L đã tử vong. Đồng thời, lực lượng chức năng huyện Đô Lương (Nghệ An) đã tìm thấy thi thể anh S và an táng vào ngày 9/6.

Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) vừa bắt giữ Lò Văn Dũng (SN 1990) và Lò Văn Phường (SN 1988), là công chức tại UBND xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo về tội "Tham ô tài sản". Theo điều tra, hai đối tượng đã lấy tiền hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2022 của hộ nghèo, hộ chưa có điện ở các bản trên địa bàn xã Pú Xi, nhằm chiếm đoạt làm tài sản cá nhân.

Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Chí Tâm ( 21 tuổi, Đồng Tháp) và Võ Hoài Em (21 tuổi). Trước đó, Tâm và Em đi gặp cô gái mới quen tên N.D.N (21 tuổi) rồi khống chế cướp tài sản của N, gồm 2 nhẫn vàng, 1 cặp bông tai bằng vàng và 1 chiếc lắc đeo tay bằng vàng. Sau khi cướp tài sản, 2 đối tượng còn dùng vũ lực khống chế thay nhau hiếp dâm cô gái rồi bỏ trốn.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi) về tội “Hành hạ người khác”. Theo điều tra, khi làm quản lý nhà trọ chăm sóc, nuôi dưỡng người già neo đơn, ông Giỏi dù biết bà T (85 tuổi) đã già yếu nhưng vẫn thường xuyên có hành vi đánh đập, chửi mắng cụ bà.

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) vừa bắt giữ Nguyễn Dụng Huyền (SN 1990), Lê Thị Hoa (SN 1967), Đặng Nguyệt Minh (SN 1982), Nguyễn Thị Nhung (SN 1989) và Nguyễn Thị Liên (SN 1982) – đây là các đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.