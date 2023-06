Khởi tố cụ ông đánh đập cụ bà 85 tuổi ở TPHCM

TPO - Dù biết bà T. và các người khác đã già yếu, luôn bị phụ thuộc về vật chất, tinh thần nhưng ông Giỏi vẫn có hành vi đánh đập, chửi mắng.

Ngày 10/6, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi, ngụ quận 12) về tội “Hành hạ người khác”, quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự.

Các lệnh và quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân quận 12 phê chuẩn.

Trước đó, ngày 24/5, Công an quận 12 tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu hành hạ người khác, xảy ra nhà trọ chăm sóc, nuôi dưỡng người già neo đơn Trăng Khuyết trên đường Hà Huy Giáp, tổ 6, khu phố 3, phường Thạnh Lộc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận 12 khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ.

Qua các tài liệu ban đầu thu thập được, Công an quận 12 đã triệu tập ông Giỏi đến cơ quan công an để làm việc.

Tại đây, ông Giỏi khai nhận đã có hành vi đánh đập, chửi mắng bà V.T.T. (85 tuổi, quê Bến Tre) và nhiều cụ già khác tại cơ sở Trăng Khuyết nhiều lần.

Mặc dù, ông Giỏi biết bà T. và các cụ già khác đã già yếu, luôn bị phụ thuộc về vật chất và tinh thần, nhưng vẫn có hành vi đánh đập, chửi mắng.

Do bức xúc với việc ông Giỏi thường có hành vi đánh đập các cụ già sống tại nhà trọ nên một người từng sống tại đây đã dùng điện thoại quay lại, đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn được chia sẻ và đề nghị xử lý.

Công an quận 12 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.