Cụ ông 71 tuổi dùng búa đánh trọng thương cụ bà 76 tuổi

TPO - Trong lúc nói chuyện, Danh Rương, 71 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cầm búa đánh vào đầu cụ bà 76 tuổi, gây trọng thương.

Ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Rương (71 tuổi), ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 3/4, sau khi uống rượu, Danh Rương lấy búa đập vào ghe của người khác đậu dưới sông. Sau đó, Rương bỏ lên võng trước nhà nằm nghỉ.

Lúc này, bà Thị Ngôi (76 tuổi), ngụ cùng địa phương với bị can đi bộ đến chỗ Danh Rương ngồi, nói chuyện với nhau bằng tiếng Khmer. Được một lúc, Danh Rương cho rằng bà Ngôi chửi mình nên lấy búa đánh bà Ngôi gây thương tích nặng. Bà Ngôi được đưa đến Bệnh viện đa Khoa Kiên Giang cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tại cơ quan công an, bị can Rương khai nhận giữa ông và bà Ngôi là bạn nhậu thường xuyên với nhau. Do bà Ngôi vô cớ chửi, sẵn có hơi men trong người, ông không kìm chế được cơn giận nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc.