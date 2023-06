Bắt hai tên cướp khống chế cô gái lấy tài sản rồi hiếp dâm

TPO - Sau khi cướp một số nhẫn và vòng vàng, 2 đối tượng còn thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái 21 tuổi. 2 đối tượng sau đó đã bị Công an huyện Đức Hòa bắt giữ.

Ngày 9/6, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Chí Tâm ( 21 tuổi), trú tại ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp và Võ Hoài Em (21 tuổi), trú tại ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo cơ quan công an, vào tối 31/5, Tâm và Em đến khu vực xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa để gặp cô gái mới quen tên N.D.N (21 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) ngồi nói chuyện chơi. Tại đây, 2 đối tượng đã khống chế cướp tài sản của N., gồm: 2 nhẫn vàng, 1 cặp bông tai bằng vàng và 1 chiếc lắc đeo tay bằng vàng. Sau khi cướp tài sản, 2 đối tượng còn dùng vũ lực khống chế thay nhau hiếp dâm cô gái rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Hòa đã tiến hành truy tìm và xác định được địa điểm 2 đối tượng đang lẩn trốn và bắt giữ. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

Công an đã thu giữ tang vật mà 2 đối tượng đã cướp. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.