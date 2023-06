Bản tin Hình sự: Người làm thuê đánh chết tài xế xe ba gác vì thường xuyên bị mắng

TPO - TIN NÓNG ngày 7/6: Công an Bình Dương thông tin vụ nghi án giết người phân xác; Phát hiện vợ cũ ngủ với trai lạ, người đàn ông đột nhập gây án lúc nửa đêm rồi tự tử; Người làm thuê đánh chết tài xế xe ba gác vì thường xuyên bị mắng...

Bực tức vì thường xuyên bị ông V.M.H (SN 1984), chủ xe ba gác nơi mình làm công la mắng, Nguyễn Văn Lợi (SN 1994) dùng hung khí đánh ông H khiến nạn nhân tử vong. Công an quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đang tạm giữ Lợi để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Ông V.B.P (39 tuổi) và chị N.T.N từng là vợ chồng. Thời gian gần đây, chị N có quan hệ tình cảm với anh Đ.T.B (43 tuổi). Tối 5/6, ông B đến nhà chị N chơi và ngủ lại. Khoảng 1giờ sáng 6/6, ông P trèo từ nóc nhà vào phòng ngủ, dùng dao đâm ông B nhiều nhát khiến nạn nhân nằm bất động. Lúc bấy giờ, ông P khống chế chị N tại nhà, không cho ra ngoài, đồng thời nói nếu la lên sẽ đâm chết. Khoảng 5h sáng 6/6, ông V.B.P đã treo cổ tự tử, trong khi đó ông B được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng vết thương nặng. Công an thành phố Tân Uyên (Bình Dương) đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Liên quan đến vụ phát hiện bàn chân cháy sém trong bãi đất trống, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, kết quả khám nghiệm, phân tích xác định nạn nhân là nam giới trưởng thành, cao 1,7m, tử vong 10 ngày trước khi phát hiện tứ chi trong túi xách du lịch màu đỏ bị đốt cháy. Hiện tại công an vẫn chưa thể xác định được nạn nhân là người trong nước hay nước ngoài.

Liên quan đến vụ Trung tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh), uống rượu say chửi đánh dân, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định cách chức Trưởng Công an phường Bãi Cháy đối với ông Nam và chuyển công tác khác từ ngày 6/6.

Chiều 7/6, ngày thứ hai xét xử, đại diện Viện kiểm sát khi nêu quan điểm luận tội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Cấn Hồng Lai (cựu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) và Phạm Dũng (cựu Chủ tịch HĐTV) cùng mức án 9 - 10 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Sáng 7/6, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Phương (38 tuổi, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh). Được biết, ông Phương bị điều tra với cáo buộc liên quan đến vụ án ông Nguyễn Minh Tùng - Phó chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh, bị khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 1/2023.

Không xin được việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học, nam thanh niên quê ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đi làm shipper. Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính, đối tượng đã vào tiệm vàng cướp sợi dây chuyền nhưng bị người dân bắt giữ. Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tổng cục Hải quan cho biết, tình hình buôn lậu, vận chuyển ma túy về Việt Nam đang rất phức tạp. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị bắt giữ khoảng 550kg ma túy các loại, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.