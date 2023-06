Công an Bình Dương thông tin vụ nghi án giết người phân xác

TPO - Tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức chiều 7/6, đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin liên quan đến vụ nghi án giết người phân xác.

Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra liên quan đến việc phát hiện tứ chi nam giới tại khu đất trống trên địa bàn phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, kết quả khám nghiệm, phân tích xác định nạn nhân là nam giới trưởng thành, cao 1,7m, tử vong 10 ngày trước khi phát hiện tứ chi trong túi xách du lịch màu đỏ bị đốt cháy. Hiện tại công an vẫn chưa thể xác định được nạn nhân là người trong nước hay nước ngoài.

Đại tá Chính cũng cho hay, công an các tỉnh trên toàn quốc đã vào cuộc phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương để điều tra. Tính đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hơn 100 tin báo của người dân, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera, tuy nhiên vẫn chưa có manh mối giá trị nào để phục vụ công tác điều tra danh tính, thủ phạm.

Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân. Theo đó, bất kỳ tin trình báo nào từ người dân giúp cơ quan chức năng phá án, hoặc cung cấp manh mối về danh tính nạn nhân thì sẽ được thưởng nóng ngay sau khi tiếp nhận. Mọi thông tin cá nhân của người trình báo sẽ được bảo mật và bảo vệ.

Những ngày qua, lực lượng công an đã đến nhiều nhà trọ, các địa điểm kinh doanh, các công ty trên địa bàn để dán thông báo tìm người, tìm các thông tin liên quan để phục vụ điều tra.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tìm đến nhiều bãi rác tự phát, lục tung các túi rác để tìm kiếm manh mối hoặc các bộ phận khác của nạn nhân có thể bị hung thủ bỏ lại.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin vào ngày 24/5, người dân phát hiện một phần thi thể tay và chân người trong một túi du lịch màu đỏ bị đốt cháy sém tại một bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Ngay sau khi nghe báo cáo, đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo lực lượng phá án. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng đến hiện trường để chỉ đạo nghiệp vụ.