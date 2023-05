Vụ nghi án giết người phân xác: Tình tiết mới đầy bất ngờ

TPO - Trước đó từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát đi thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân nghi là nữ, tuy nhiên theo kết quả giám định ADN lại là nam giới. Công an nhận định rất có thể nạn nhân thuộc giới tính thứ 3.

Sáng nay (27/5), đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, kết quả giám định ADN nạn nhân là nam giới, tuy nhiên vẫn không loại trừ nạn nhân thuộc giới tính thứ ba.

Kết quả mới này đầy bất ngờ vì trước đó, sau khi khám nghiệm tại hiện trường, từ các đặc điểm nhận dạng, công an đã phát đi thông báo tìm lai lịch nữ giới từ 30 đến 35 tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn, công an các địa phương trong toàn tỉnh triển khai lực lượng đến tất cả các công ty, doanh nghiệp để rà soát, xác định các trường hợp nhân viên công ty, công nhân không đến công ty làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc để sàng lọc tìm kiếm, xác định lai lịch nạn nhân.

Thông báo nêu rõ, những thông tin có giá trị giúp cơ quan điều tra làm rõ lai lịch nạn nhân và đối tượng gây án sẽ được khen thưởng xứng đáng. Đồng thời, công an sẽ bảo vệ bí mật thông tin cá nhân người cung cấp thông tin.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong sáng nay (27/5) sẽ họp ban chuyên án, sau đó phát đi thông báo đính chính. Tuy nhiên, chỉ thay đổi giới tính, các đặc điểm nhận dạng vẫn như cũ.

Vụ việc được phát hiện vào chiều muộn 24/5, khi một nhóm trẻ đi chơi trong bãi đất trống tại tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì thấy chiếc túi bị cháy. Khi các bé mở túi ra xem thì thấy có đôi chân người nên hoảng sợ bỏ chạy đi thông báo với người dân sống gần khu vực hiện trường.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Theo kết quả khám nghiệm, trên bãi đất trống có 1 túi màu đỏ được bọc trong túi nilon màu đen. Ngoài đôi chân bị cháy sém lộ ra mà nhân chứng phát hiện, công an còn phát hiện thêm 2 cánh tay đang trong thời kỳ phân hủy.

Đặc điểm nhận dạng, trên hai bàn tay có gắn móng giả; khoảng từ 30-35 tuổi, chiều cao khoảng 1,55 m-1,59 m. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định thời gian nạn nhân tử vong vào khoảng từ ngày 10-14/5/2023. Nghi án nạn nhân bị giết chết rồi phân xác từng bộ phận.

Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân, đồng thời trích xuất hình ảnh camera trong khu vực để nhận diện người có liên quan.