Bản tin Hình sự: Đi ngủ quên khóa cửa nhà, người phụ nữ bị gã trai lẻn vào hiếp dâm

Đi nhậu về thấy nhà chị P.T.H không khóa, Lê Văn Duẩn (SN 1995) lẻn vào trong rồi tiến đến giường chị H đang nằm, cưỡng ép chị này quan hệ tình dục. Mặc dù chị H hết sức vùng vẫy, song với sức lực của gã trai trẻ đang hăng nên chị H không thể chống cự. Giở trò đồi bại xong, Duẩn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tối cùng ngày, Duẩn đã đến cơ quan công an để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ công trình kè đá chắn đất tại tổ 4, phường Duyệt Trung bị sạt lở vào sáng 30/4, gây sập nhà dân, làm 3 người tử vong, 2 người khác bị thương, Công an TP Cao Bằng đã tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Thành Duy (SN 1987, công chức địa chính UBND phường Duyệt Trung), Nguyễn Đức Đại (SN 1970, viên chức Đội quản lý trật tự đô thị TP Cao Bằng) và Lê Đức Thuần (SN 1966, lao động tự do).

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Trà Vinh tập trung điều tra, làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm vụ Hà Quang Danh (SN 1998) và đồng phạm hung hăng chặn đầu và đập vỡ kính xe cấp cứu.

Bộ Công an vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TPHCM bắt giữ được trùm giang hồ Nguyễn Văn Thảo (còn gọi là Thảo “lụi” hay Bảy Thảo, 56 tuổi).

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra. Trước đó, nhóm thanh niên chở nhau trên xe máy đi tìm "đối thủ" đánh nhau và mang theo “phóng lợn” liên tục quẹt xuống đường tạo ra tia lửa và giơ lên cao để thị uy.

Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1976) phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi ngược đãi, hành hạ vợ. Được biết, Khoa là người đàn ông xuất hiện trong clip đăng tải trên mạng xã hội hôm 30/5 gây xôn xao. Video dài khoảng 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh Khoa cởi trần, mặc quần đùi và cầm chổi liên tục đánh vợ là chị L.T.H. Mặc cho chị H. van xin, Khoa không từ bỏ hành động mà còn dùng nhiều lời lẽ thô tục xúc phạm.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với ông Trần Minh Hùng (62 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và ông Phan Văn Thanh (65 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Trường Đại học Đồng Nai. Được biết, ông Hùng và các đồng phạm được xác định vi phạm nghiêm trọng trong công tác đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.