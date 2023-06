Bản tin Hình sự: Tin mới vụ thảm án khiến 3 người chết ở Khánh Hòa

TPO - TIN NÓNG ngày 2/6: Bắt nguyên Trưởng phòng kinh doanh Cty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam; Mang 10 lít xăng đốt nhà em trai để giải quyết mâu thuẫn; Bộ Công an cảnh báo về sự trở lại của 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'; Tin mới vụ thảm án khiến 3 người chết ở Khánh Hòa...

Trong cơn nóng giận, ông P.D.H (SN 1986) đã xuống tay giết 3 người phụ nữ bao gồm bà T.T.V. (SN 1986, vợ ông D), và hai nạn nhân khác là cháu N và hàng xóm là bà T. Hiện nghi phạm đang bỏ trốn nên công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang tích cực truy tìm.

Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Nam (SN 1981), nguyên Trưởng phòng kinh doanh của Cty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam để điều tra về tội “Tham ô tài sản”. Theo điều tra, lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ năm 2018 đến năm 2022, Nam đã thu phí bảo hiểm của các khách hàng nộp cho mình, nhưng không nộp về Công ty Dai-ichi mà chiếm đoạt tiêu cá nhân với tổng số tiền hơn 284 triệu đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố và tạm giam Từ Minh Toán (SN 1959, huyện Lạng Giang) về tội “Giết người”. Trước đó, do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nên lúc 1h30 Toán mang bình gas và 10 lít xăng trèo tường vào khu vực hiên nhà chính của em trai là ông Từ Văn Thịnh (SN 1965), rồi dùng bật lửa đốt gây cháy. Khi Toán đang chuẩn bị tiếp tục đốt khu vực hiên nhà ngang thì bị gia đình ông Thịnh phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam Đào Quang Hiệp (SN 1989, TP Hạ Long) để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Hiệp trước đây là Phó phòng bán lẻ của một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh. Trong quá trình làm việc, Hiệp đã huy động tiền của nhiều người với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả số tiền này.

Bộ Công an cho biết, gần đây tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đã tái xuất ở một số địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Nam và Thanh Hóa, với nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn phức tạp về an ninh và trật tự. Điều này đã gây hậu quả lớn cho những người tham gia và gia đình của những người tin theo mù quáng.

Công an Nghệ An vừa bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số lượng lớn do Thái Thanh Minh (SN 1963) cầm đầu. Để phục vụ cho việc làm giả các loại con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Minh đã mua máy tính, máy in màu, sau đó tải các loại giấy tờ, bằng, con dấu của cơ quan, tổ chức và sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa để chỉnh sửa, in màu theo đúng yêu cầu của người có nhu cầu đặt làm giả.