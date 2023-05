Bản tin Hình sự: 100 cảnh sát tìm hung thủ vụ án mạng rợn người ở Bình Dương

TPO - TIN NÓNG ngày 30/5: Người phụ nữ lăng mạ, dùng thân thể đụng chạm CSGT lĩnh 20 tháng tù; Cô gái bị tống tiền vì cho mượn điện thoại chứa hình ảnh, clip ‘nóng’; 100 cảnh sát tìm hung thủ vụ án mạng rợn người ở Bình Dương...

Sau 6 ngày phát hiện đôi chân, tay người cháy sém tại bãi đất trống trên địa bàn khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đến nay đã 6 ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa rõ lai lịch nạn nhân và hung thủ. Do đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương quay trở lại hiện trường. Hiện có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác điều tra, truy tìm lai lịch nạn nhân và thủ phạm.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã huy động nhiều lực lượng đồng loạt kiểm tra, khám xét khoảng 10 phòng khám bệnh tại các phường Tân Hiệp, Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài, Bửu Long. Việc khám xét các cơ sở khám, chữa bệnh là để phục vụ công tác điều tra dấu hiệu mua bán các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan đến khám, chữa bệnh như giấy khám sức khỏe, hồ sơ bệnh án.

TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Hùng (cựu Phó cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng tổ công tác 1444, Tổng cục Quản lý thị trường của Bộ Công Thương) về tội “Nhận hối lộ”. Theo cáo trạng, ông Hùng bị cáo buộc, phát hiện sách giả nhưng không báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường để có biện pháp xử lý mà chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện theo hướng phạt hành chính doanh nghiệp. Sai phạm của ông Hùng dẫn đến hơn 9,3 triệu quyển sách giáo khoa giả được tuồn ra thị trường tiêu thụ.

TAND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngân (SN 1979) tổng cộng 20 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, thấy con dâu bị lập biên bản xử phạt hành chính vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, Ngân đến xin cho con dâu nhưng không được. Do đó, Ngân đã túm, giật tờ biên bản mà tổ công tác đang lập, dùng tay phải tát vào mặt của cán bộ tổ công tác cũng như lăng mạ, chửi bới, xúc phạm tổ công tác. Không dừng ở đó, Ngân còn tự vạch áo vu khống cán bộ tổ công tác sàm sỡ.

Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã bắt giữ Trần Văn Cường (30 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi tống tiền một cô gái. Theo điều tra, Cường mượn điện thoại của chị T.H.Y.N là chủ cửa hàng bán điện thoại rồi phát hiện trong điện thoại có hình ảnh, video nhạy cảm của chị N nên đã tải về, sau đó đe dọa, buộc chị N phải chuyển cho mình 10 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán hình ảnh, video nhạy cảm của chị N lên mạng xã hội.

Công an TP Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam dưới sự điều hành của Trần Thị Hương Thảo (35 tuổi). Được biết, đường dây này đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền đánh bạc từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của đường dây này từ tháng 9/2022 đến nay khoảng 180 tỷ đồng.