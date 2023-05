Bản tin Hình sự: Tình tiết mới vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cha ruột sát hại

TPO - TIN NÓNG ngày 29/5: Bạn gái nhí bị tán tỉnh, thiếu niên huy động chiến hữu xử lý ‘tình địch’; Thông tin mới nhất về sức khỏe bé sơ sinh bị ‘cha dượng’ nghiện ma túy bạo hành;...

Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) vừa phát hiện nghi phạm Đinh Văn Th (45 tuổi) chết trong tư thế treo cổ ở rẫy keo. Trước đó, do mâu thuẫn với vợ nên ông Th treo cổ con gái là bé Đ.T.T.V (4 tuổi) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại cảnh rất đông cán bộ chiến sĩ công an có mặt trong khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một), Thượng tá Phạm Quang Trưởng – Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào chiều 28/5 lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng này phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một kiểm tra các phương tiện xe máy tại khu vực trường đua Đại Nam.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Hải (30 tuổi, quê Khánh Hòa) cùng 10 người khác về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Theo điều tra ban đầu, Hải là giám đốc Công ty thu hồi nợ Tiếng nói hay. Ông này được giao nhiệm vụ hướng dẫn, điều hành cho vay qua app, thu hồi nợ theo sự chỉ đạo của người chủ mang quốc tịch Trung Quốc. Nếu người vay không trả nợ, ông Hải chỉ đạo nhân viên cắt hình ảnh, ghép vào thông tin trốn nợ, lên bàn thờ, làm gái bán dâm và hình ảnh nhạy cảm rồi đăng lên mạng xã hội để buộc họ trả tiền.

Nguyễn Bỉnh Ngọc Anh (17 tuổi) bực tức vì bạn gái là em Nguyễn Thị Tuyết T (14 tuổi) thường xuyên bị T (14 tuổi) nhắn tin tán tỉnh nên đã rủ đồng bọn đều là đối tượng bỏ nhà sống lang thang dùng tài khoản Facebook của bạn gái Ngọc Anh nhắn tin dụ hẹn gặp để đánh T và cướp tài sản. Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra vụ việc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu BT 99900TS về đến cảng Hải đội 301 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi vận chuyển khoảng 150.000 lít dầu D.O nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp.

Liên quan đến vụ việc cháu bé gần 3 tháng tuổi bị người tình của mẹ là Trần Hoài Thương (33 tuổi) bạo hành làm gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não dẫn đến hôn mê, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết sau gần 10 ngày điều trị tích cực, hiện sức khoẻ của cháu bé đã ổn định. Cháu có thể bú bình, bú mẹ tốt. Bệnh viện và gia đình chuẩn bị làm các thủ tục cho bé xuất viện.