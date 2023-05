Bản tin Hình sự: Triệt phá đường dây 'mua' nhân viên quán hát về để đăng ảnh khỏa thân rồi bán dâm

TPO - TIN NÓNG ngày 27/5: Nghi án treo cổ con gái 4 tuổi vì mâu thuẫn với vợ; Bắt nữ tiếp viên karaoke đánh con trai 1 tuổi đến tử vong; Vụ nghi án giết người phân xác: Tình tiết mới đầy bất ngờ; Triệt phá đường dây 'mua' nhân viên quán hát về để đăng ảnh khỏa thân rồi bán dâm...

Công an quận 12 (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Lê Thanh Đoàn (37 tuổi, quê TP Hà Nội) để điều tra, xử lý về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giữ người trái pháp luật”. Theo điều tra, Đoàn “mua” 4 cô gái từ quản lý quán karaoke ở TP Cần Thơ, đưa về khách sạn ở quận 12 (TPHCM) và ép họ bán dâm để trừ nợ, đăng ảnh khỏa thân của các cô gái trên trang web khiêu dâm nhằm quảng cáo, thu nhiều lợi nhuận.

Do mâu thuẫn vợ chồng nên sáng 27/5, ông Đinh Văn Th (45 tuổi) đã treo cổ con gái 4 tuổi là cháu Đ.T.T.V. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa cháu V đến trạm y tế xã để cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi. Theo công an xã Ba Vì (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi), sau khi xảy ra sự việc, ông Th đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hoá) vừa triệu tập làm việc với 32 đối tượng huyện Như Xuân, Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) và quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) để làm rõ hành vi liên quan đến hoạt động tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng lừa đảo trên mạng Internet.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (28 tuổi, quê An Giang) để điều tra về tội “Giết người”. Trước đó, sau khi uống bia với khách, nữ tiếp viên về nhà ngủ với con và ra tay đánh đập bé trai mới 1 tuổi đến tử vong khi cháu bé quấy khóc.

Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989), nguyên Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 90.02D, Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà, địa chỉ xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng về tội “Giả mạo trong công tác”. Theo điều tra, vì mục đích vụ lợi và tăng doanh thu cho doanh nghiệp, Tuấn đã làm giả biên bản kiểm tra nghiệm thu đối với toàn bộ các xe cơ giới cải tạo đến trung tâm để cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo không đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc phát hiện 2 chân bị cháy sém và tay người đang trong giai đoạn phân hủy ở bãi đất trống, Công an Bình Dương cho biết, trước đó từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát đi thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân nghi là nữ, tuy nhiên theo kết quả giám định ADN lại là nam giới. Công an nhận định rất có thể nạn nhân thuộc giới tính thứ 3. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định thời gian nạn nhân tử vong vào khoảng từ ngày 10-14/5/2023. Nghi án nạn nhân bị giết chết rồi phân xác từng bộ phận.