Bản tin Hình sự: Bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ từ chối 8 luật sư bào chữa

TAND TPHCM cho biết, sau khi xem xét đơn từ chối luật sư bào chữa của bị can Nguyễn Phương Hằng, người bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, do Trại tạm giam Chí Hòa chuyển đến, TAND TPHCM thông báo có 3 luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội và 5 luật sư Đoàn Luật sư TPHCM không còn là người bào chữa cho bà Hằng. Do đó, hiện bà Nguyễn Nguyễn Phương Hằng chỉ còn 1 luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM bào chữa.

TAND Cấp cao tại Hà Nội bác toàn bộ kháng cáo tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù với bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tòa phúc thẩm nhận định, bà Nga chưa thể hiện thái độ tích cực trong việc khắc phục hậu quả xảy ra, đồng thời bị cáo cũng không xuất trình thêm tài liệu mới nên không có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt.

TAND tỉnh An Giang tuyên phạt tổng cộng 208 năm 6 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” với 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ tại An Giang. Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng; trong đó xác định phơi số đề hơn 407,6 tỷ đồng.

Anh Đ.V.P (36 tuổi, quê Bình Dương) cùng hai người khác ngồi nói chuyện trong quán nhậu mới mở của gia đình ở xã Đông Thạnh, (Hóc Môn, TP HCM thì bị một nhóm khoảng 10 người đi nhiều xe máy đến, cầm dao phóng lợn, mã tấu, gậy gộc... xông vào chém tới tấp. Sau đó nhóm này còn đập phá quán nhậu của anh P. Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quán nhậu của anh P.

Công an TP Đà Nẵng cho vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 9 kg ma túy (loại Ketamine ma túy đá) từ Quảng Trị về Đà Nẵng do Trà Văn Công (33 tuổi) cầm đầu. Đây được xem là chuyên án thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng. Công khai, số ma túy trên được mua từ một thanh niên (không rõ lai lịch) tại thị trấn Lao Bảo để mang về Đà Nẵng để bán lại kiếm lời.

Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Luân (SN 1986) để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành vợ bầu 7 tháng là chị chị Bùi Thị Tuyết Giao (SN 1987, quê Kiên Giang) như thời trung cổ, gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) đã khởi tố và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Tài (SN 1994) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Tài đi mua 300.000 đồng ma túy loại heroin. Về nhà Tài lấy một ít sử dụng, số còn lại để trong túi áo. Khi Tài đang đứng cho gà ăn thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, phát hiện và thu giữ số ma túy trên.