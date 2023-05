Bản tin Hình sự: Tin mới vụ bé gái gần 3 tháng bị bạn trai của mẹ đánh chấn thương sọ não

TPO - TIN NÓNG ngày 21/5: Đi vào đường vắng trong đêm, đôi nam nữ bị hai tên cướp kề dao vào cổ; Tạm giữ nghi phạm bạo hành bé gái 3 tháng tuổi đến chấn thương sọ não, gãy xương tứ chi; Thanh niên trộm xe máy rồi châm lửa đốt; Tin mới vụ bé gái gần 3 tháng bị bạn trai của mẹ đánh chấn thương sọ não...

Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ T.H.Th (33 tuổi) về hành vi bạo hành bé N.N.T.C (2 tháng 20 ngày tuổi). Được biết, Th là bạn trai của mẹ bé C. Trước đó, bé C được hàng xóm đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, choáng đa chấn thương. Mẹ của cháu bé sau đó mới xuất hiện tại bệnh viện. Bước đầu, bác sĩ chẩn đoán bé bị chấn thương sọ não, gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi cả 2 chân.

Do cần tiền tiêu xài nên Đặng Văn Minh (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Lâm Xuân Kiều (31 tuổi, quê Tây Ninh) đem theo hung khí và ẩn nấp tại một bụi rậm bên con đường vắng người. Khi phát hiện anh L đang điều khiển xe mô tô chở theo bạn gái, cả 2 liền cầm hung khí lao ra chặn đầu xe, kề dao vào cổ đe dọa sẽ giết nạn nhân nếu không đưa tiền cho chúng. Do quá sợ hãi, anh L. liền đưa ví của mình cho kẻ cướp. Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã bắt giữ Minh và Kiều để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Công an TP Tân An (Long An) đang tạm giữ Vũ Trung Thắng (19 tuổi, quê Đắk Lắk) để làm rõ việc đối tượng đốt xe máy vừa trộm cắp được. Khi bị công an tạm giữ, Thắng liên tục la hét với biểu hiện nghi ngáo đá.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đang vào cuộc xác minh về chất lượng mật ong hoa vải mà Hưng Vlog rao bán. Trước đó, Hưng livestream bán mật ong hoa vải Bắc Giang với giá 215.000 đồng/lít, 2 lít sẽ được freeship. Trong quá trình livestream quảng bá bán mật ong hoa vải, Hưng Vlog liên tục chiết mật vào chai. Để củng cố thêm niềm tin cho khách hàng, tại khu vực con trai bà Tân Vlog ngồi livestream còn có rất nhiều ong mật bay vo ve xung quanh. Cộng đồng mạng có người đặt câu hỏi nghi ngờ về nguồn gốc và chất lượng mật ong hoa vải mà Hưng Vlog bán trước đó. Sau đó, Hưng Vlog bất ngờ xóa hết các video và thông báo hết mật ong hoa vải.

Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Vĩnh (SN 1965) và Nguyễn Thị Hường (SN 1986). Trước đó, hai phụ nữ này và một số công dân đến cổng trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để kiến nghị gặp Giám đốc Công an tỉnh. Tại đây, Vĩnh, Hường và một số công dân có hành vi gây mất an ninh trật tự tại khu vực cổng chính trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang.

TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị có liên quan. Đáng chú ý, trong 15 người kháng cáo có Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, cựu Chủ tịch Công ty AIC và nhóm người đã xuất cảnh bỏ trốn, cơ quan điều tra đang phát lệnh truy nã. Họ được luật sư hoặc người thân làm đơn kháng cáo thay.