Bản tin Hình sự: Tin mới vụ cụ bà bị chó dữ cắn chết

TPO - TIN NÓNG ngày 18/5: Người phụ nữ đánh chết con sau khi nhậu say; Nghi án nữ giáo viên bị sát hại tại nhà riêng; Tin mới vụ cụ bà bị chó dữ cắn chết...

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thị Phương Thảo (28 tuổi, An Giang) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”. Theo điều tra, Thảo làm nhân viên quán karaoke và sinh sống cùng 2 con là B (3 tuổi) và A (2 tuổi). Khi Thảo đi làm về (đã uống bia say, dùng ma túy đá) và nằm phía dưới võng chỗ bé A ngủ thì nghe bé A khóc nên Thảo đưa võng nhưng bé không nín khóc, Thảo dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé. Khi không nghe con khóc nữa thì Thảo ngủ tiếp. Nửa đêm, Thảo thức dậy thì phát hiện con không còn thở, người đã tím tái nên nhờ người đưa con đi đến Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé A đã chết trước khi đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương.

Liên quan đến vụ cụ bà 82 tuổi ở Bình Dương bị chó Pitbull cắn tử vong, luật sư Lê Việt Hùng (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước) cho biết, trường hợp này chủ nuôi chó phải chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại nếu có lỗi. Tuy nhiên, việc bồi thường này chỉ đặt ra khi gia đình nạn nhân có yêu cầu. Trước đó, khi con nuôi nạn nhân mở chuồng, đưa chó ra cho ăn, con chó nghe thấy tiếng cụ bà nói lớn tiếng vọng ra nên con chó giật mình, lao vào cắn xé.

Tòa án quân sự Quân khu Thủ Đô sẽ mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Sơn (Trung tướng, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) về tội "Tham ô tài sản". Theo cáo trạng, khi cơ quan phân bổ 150 tỷ đồng ngân sách để mua sắm vật tư thiết bị thì Sơn yêu cầu thuộc cấp phải rút ra 50 tỷ đồng chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng. Khi có được số tiền này, Sơn chia cho các đồng phạm mỗi người 10 tỷ đồng.

Liên quan thông tin thai phụ B.T.T.G (36 tuổi, Kiên Giang) tố bị chồng bạo hành lan truyền trên mạng xã hội, chị G cho biết mình và chồng là T.V.L (37 tuổi, Hải Dương) quen biết thông qua mai mối khi làm chung ở TP HCM. Thời gian đầu, cả hai rất yêu thương nhau, nhưng khoảng 1 năm nay, vì chuyện tiền bạc nên chị nhiều lần bị bị chồng bạo hành dã man vì chồng hay nạp tiền chơi game. "Không mượn được tiền, anh ta đánh, nhét giẻ vào miệng, lột quần áo tôi, treo lên trần nhà rồi dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay. Đáng nói, anh ta lấy cục sắt đập vào hai đầu gối, có lần còn nướng cọng kẽm nóng rồi gí lên mặt tôi. Mặc dù tôi đã nói với chồng mang thai đứa con thứ 2", chị G kể.

Liên quan đến vụ việc mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Trung tá Nguyễn Thành Nam (Trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) có biểu hiện say rượu, liên tục chửi bới, giằng co với người đàn ông mặc áo xanh và đòi bắt người này. Hiện tại, Trung tá Nguyễn Thành Nam, đã bị tạm đình chỉ công tác để xem xét thi hành kỷ luật theo quy định.

Thấy bố mẹ mâu thuẫn nên người con chạy sang nhà người thân báo sự việc, khi người thân đến nơi thì phát hiện người mẹ là T.T.H. (SN 1984), giáo viên tiểu học nằm bất động, còn người chồng là Lê Văn T (SN 1980) đang trong tư thế treo cổ nên báo công an. Đến hiện trường, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) phát hiện cả hai vợ chồng đã tử vong.

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã bắt tạm giam L.T.K.A (20 tuổi) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài nên cô gái dùng hung khí tấn công tài xế công nghệ để cướp tài sản khiến ô tô lao lên vỉa hè, tông vào gốc cây bên đường. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh lao ra hỗ trợ, khống chế A; đồng thời trình báo cơ quan chức năng.