Đình chỉ công tác Trưởng Công an phường chửi, đánh người dân

TPO - Trung tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa bị tạm đình chỉ công tác để xem xét thi hành kỷ luật theo quy định.

Chiều 18/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo TP Hạ Long cho biết, Trung tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa bị tạm đình chỉ công tác để xem xét thi hành kỷ luật theo quy định.

"Lãnh đạo thành phố đang chờ báo cáo, giải trình của Trung tá Nam. Trong lúc đó, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với vị này để điều tra hành vi say rượu và có những lời nói, hành động thiếu chuẩn mực", lãnh đạo TP Hạ Long nói.

Vị lãnh đạo cũng cho biết thêm, qua nắm bắt thông tin đại chúng, Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh sự việc xảy ra đúng như clip trên mạng xã hội. Đồng thời, tiến hành điều tra và xem xét tính chất mức độ sai phạm tới đâu để xử lý nghiêm theo quy định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào tối 17/5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh Trung tá Nguyễn Thành Nam đang giằng co với một người đàn ông mặc áo xanh.

Đáng chú ý, Trung tá Nguyễn Thành Nam có biểu hiện say rượu, hành vi không chuẩn mực khi liên tục chửi bới, giằng co với người đàn ông mặc áo xanh. Trung tá Nam còn xưng là "Trưởng công an P.Bãi Cháy" và đòi bắt người đàn ông áo xanh. Bên tay trái của trung tá Nguyễn Thành Nam bị chảy máu.

Vụ việc xảy ra giữa tuyến đường trung tâm của khu du lịch Bãi Cháy nên thu hút rất đông người chứng kiến và dùng điện thoại ghi lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TP.Hạ Long đã có mặt tại hiện trường và bước đầu xác định, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 17.5, tại đường Hạ Long (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô BS 14A - 707.87 với ô tô BS 14A - 506.98 (do trung tá Nguyễn Thành Nam điều khiển - PV). Vụ va chạm khiến 2 ô tô bị hư hỏng nhẹ.

Tuy vụ việc không xảy ra thiệt hại về người nhưng chỉ vì thiếu kiềm chế nên Trung tá Nguyễn Thành Nam đã không giữ được bình tĩnh có những hành động, lời lẽ thiếu chuẩn mực.