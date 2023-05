Lời kể của người phụ nữ mang thai 7 tháng bị chồng bạo hành dã man

TPO - “Khi hết tiền chơi game, chồng yêu cầu tôi phải gọi điện vay mượn người thân, họ hàng. Nếu không mượn được tiền thì anh ta đánh, nhét giẻ vào miệng, lột quần áo tôi... Đến giờ, tôi không biết trên cơ thể có bao nhiêu vết thương do chồng gây ra”, chị G. kể.

Liên quan thông tin thai phụ B.T.T.G. (36 tuổi, quê quán ở Kiên Giang) tố bị chồng bạo hành lan truyền trên mạng xã hội, bà Trần Thị M. (60 tuổi, mẹ của chị G.) cho biết, G. là con thứ năm trong gia đình. G. học đến lớp 7 thì nghỉ, sau đó đi học nghề thợ may rồi kết hôn, sinh con.

Nhưng do trục trặc trong hôn nhân, con gái ly dị chồng, rồi lên TP.HCM làm việc được một thời gian thì quen với người chồng hiện tại và về tỉnh Hải Dương sinh sống.

“Lúc đầu, con gái theo chồng về Hải Dương sinh sống tôi thấy vợ chồng nó hạnh phúc. Hôm G. trốn về Kiên Giang, tôi không còn nhận ra con gái vì trên người chi chít vết thương” bà Trần Thị M. - mẹ chị G. xót xa.

Chia sẻ với báo chí, chị G. cho biết hiện đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 7. Thay vì được chồng yêu thương, chăm sóc thì chị thường xuyên bị chồng bạo hành bằng những trận đòn roi.

Chị G. kể, trong thời gian làm việc ở TP. HCM, chị và chồng là T.V.L. (37 tuổi, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) quen biết thông qua mai mối. Cả hai chung sống với nhau từ cuối năm 2020, sau đó đăng ký kết hôn, không tổ chức tiệc cưới. Thời gian đầu, cả hai rất yêu thương nhau, nhưng khoảng 1 năm nay, vì chuyện tiền bạc nên chị nhiều lần bị bị chồng bạo hành dã man.

Do chồng chị G. hay nạp tiền chơi game và mỗi khi thiếu tiền, anh L. yêu cầu chị phải gọi điện vay mượn người thân, họ hàng. "Không mượn được tiền, anh ta đánh, nhét giẻ vào miệng, lột quần áo tôi, treo lên trần nhà rồi dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay. Đáng nói, anh ta lấy cục sắt đập vào hai đầu gối, có lần còn nướng cọng kẽm nóng rồi gí lên mặt tôi. Mặc dù tôi đã nói với chồng mang thai đứa con thứ 2", chị G. kể.

Theo lời chị G., vết thương cũ chồng vết thương mới. Đến giờ, chị không biết trên cơ thể có bao nhiêu vết thương do chồng gây ra. Thai phụ khẳng định, anh L. đánh đập chị bất kể ngày đêm. Có ngày bị chồng bạo hành 2 – 3 lần. Mỗi lần bạo hành chị đều trong tình trạng tỉnh táo, không sử dụng rượu bia hay chất kích thích.

Tối 10//5, vợ chồng chị G. bay từ Hải Phòng vào TP. HCM với mục đích tìm đồng nghiệp cũ của chị G. để mượn tiền. Không chịu nổi những trận đòn của chồng, hôm sau, nhân lúc chồng không để ý, chị G. bắt xe ôm ra bến xe trốn về nhà ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Chị G. cũng cho hay, chị có nhận được giấy mời của Công an xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) mời đến trụ sở để làm việc liên quan đến những bài viết đăng tải trên mạng, thời gian là ngày 22/5.

“Khi nhận được thư mời của công an tôi rất lo lắng, sợ quay trở lại Hải Dương gặp chồng, anh ấy gây nguy hiểm cho mình. Tuy nhiên, sau khi được mọi người động viên, hỗ trợ, tôi đã yên tâm hơn để ra ngoài đó giải quyết vụ việc. Cha chồng và anh chồng tôi cũng vừa từ Hải Dương vào Kiên Giang để nói chuyện với gia đình tôi, họ hứa sẽ đảm bảo an toàn cho tôi khi trở lại Hải Dương”, chị G. nói và cho biết thêm, sau khi về quê nhà, chị đã làm đơn trình báo vụ việc với công an địa phương; đồng thời kiểm tra sức khoẻ thai nhi trong bụng, bác sĩ thông tin em bé phát triển kém, tim thai yếu nên cần phải được nghỉ ngơi, điều trị.