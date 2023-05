Bản tin Hình sự: Nguyên nhân vụ con rể đánh bố vợ phải đi cấp cứu

TPO - TIN NÓNG ngày 17/5: ; Vi phạm nồng độ cồn, 'ma men' cầm dao đâm thiếu tá công an trọng thương; Khởi tố giáo viên thể dục nhiều lần dụ học sinh lớp 7 vào nhà nghỉ; Nguyên nhân vụ con rể đánh bố vợ phải đi cấp cứu...

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố, bắt giam Lê Xuân Tiến (SN 1983) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Tiến lên nhà bố mẹ vợ là ông L.X.L và bà L.T.T ở xã Hóa Quỳ. Tại đây, giữa ông L và bà T xảy ra mâu thuẫn. Ông L cầm dao đuổi đánh bà T. Thấy vậy, Tiến chạy lại can ngăn, thì bị ông L chửi bới, đe doạ. Không kìm chế được cơn nóng giận, Tiến đã cầm cuốc lao vào đánh bố vợ bị thương ở vùng đầu phải nhập viện cấp cứu.

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa bắt giữ Nguyễn Văn Minh (SN 1954) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Trước đó, Minh bị lập biên bản vì vi phạm quy định nồng độ cồn với mức 0.943mg/lit khí thở. Sau đó, Minh xin về nhà lấy giấy tờ nhưng lại đến một cửa hàng tạp hóa gần đó để mua một con dao nhọn và quay trở lại hiện trường. Tại đây, người đàn ông này bất ngờ dùng dao đâm vào sườn bên trái Thiếu tá Dương Xuân Kiệm - cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Kạn, làm người này bị thương nặng.

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan đồng thời khởi tố đối với 8 bị can liên quan đến Công ty Thành An. Trong đó, Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc công ty Thành An Hà Nội bị cáo buộc cùng vợ lập 2 hệ thống sổ kế toán, che giấu doanh thu gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 400 tỉ đồng. Trước đó, vị giám đốc này đã bị xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Công ty AIC.

Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) vừa khởi tố, bắt tạm giam Hà Văn Tỵ (SN 1989) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Theo điều tra, Tỵ là giáo viên dạy thể dục ở Trường THCS xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, liên tục nhắn tin tán tỉnh yêu đương với L.T.V (SN 2010) là học sinh lớp 7 trường này. Sau đó, Tỵ nhiều lần dụ dỗ đưa V vào nhà nghỉ trên địa bàn để quan hệ tình dục nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân, đồng thời cấm nữ học sinh này không được nói cho ai biết.

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Việt Hòa (SN 1987, TP Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Aluminum Việt Nam có địa chỉ tại thị trấn Ninh Giang (huyện Ninh Giang, Hải Dương) về tội “Trốn thuế”. Theo điều tra, Hòa đã sử dụng 61 hóa đơn GTGT bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào công ty nhằm trốn thuế với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ được đối tượng Phan Bá Lĩnh (38 tuổi, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Theo điều tra, Lĩnh đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, núp dưới sào phơi đồ trước nhà bất ngờ áp sát, dùng dao kề vào cổ, khống chế chị P đưa vào nhà. Sau đó, đối tượng dùng băng keo bịt mắt, mũi, miệng, trói tay chân của chị P lại, chiếm đoạt các tài sản gồm 1 xe mô tô hiệu Honda SH, 1 điện thoại di động và tiền mặt khoảng 7,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.