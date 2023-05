Bản tin Hình sự: Người phụ nữ bị thương sau tiếng nổ, có mâu thuẫn ghen tuông?

TPO - TIN NÓNG ngày 14/5: Phát hiện người đàn ông tử vong cạnh khe thoát nước; Án mạng kinh hoàng trong khu chợ tại Bắc Ninh; Người đàn ông nổ súng thị uy ngay trong nhà ‘chủ nợ’; Bị bạn nhậu đánh chết vì mâu thuẫn...

Xảy ra mâu thuẫn và xô xát trong lúc nhậu, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1966) bỏ về, còn anh Văn Bá Hạnh (thường gọi là Thành, SN 1976) ở lại, tiếp tục nhậu với ông Trần Văn Việt (SN 1969). Tuy nhiên, khi ông Việt trách móc, cho rằng việc Hạnh đánh ông Sáu là sai thì Hạnh cầm đoạn củi điều gần đó đập trúng đầu ông Việt. Ông Việt cũng cầm một đoạn củi điều khác đánh lại. Đến khi thấy Hạnh nằm dài dưới đất không kháng cự thì ông Việt ra võng phía sau chòi nằm. Sau đó, người dân phát hiện Hạnh nằm chết dưới đất, còn Trần Văn Việt vẫn ngồi trong chòi. Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) đang điều tra vụ án.

Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết của ông L.T.S (SN 1969). Trước đó, người dân phát hiện thi thể ông S cạnh khe thoát nước từ thôn Nam Lãnh xuống thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú.

Nghe thấy tiếng nổ lớn nên chạy ra kiểm tra thì người dân phát hiện một ô tô đang bốc cháy. Kiểm tra trong xe, người dân phát hiện bà H (45 tuổi) nên phá cửa, đưa nạn nhân ra ngoài rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, Công an Quận 12 (TP HCM) thu giữ một can chứa xăng và bật lửa bên trong ô tô, còn bà H bị bỏng độ 2, bỏng đường hô hấp. Được biết, bà H có sinh sống với một người đàn ông nhưng gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông. Trước khi xảy ra vụ việc, bà H đã có nhắn tin cho người thân nói về việc muốn kết thúc cuộc sống.

Mặc dù Cảnh sát Giao thông phát tín hiệu để các phương tiện đang di chuyển cùng chiều phía trước nhường đường bên phải cho xe ưu tiên thì xe tải do ông Tạ Văn T (SN 1975, trú tại Thái Nguyên) vẫn di chuyển phía trước không nhường đường, ngay cả khi cán bộ, chiến sĩ dùng loa thông báo. Sau đó, khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông T vi phạm 0,320 miligam/L khí thở. Ông này trình bày là do bật đài trong xe để nghe với công suất lớn nên không để ý bên ngoài. Bản thân trước khi lái xe đã uống 2 cốc bia hơi. Do đó, ông T bị tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước Giấy phép lái xe 17 tháng và phạt 24 triệu đồng.

Công an TP Bắc Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ án người đàn ông mặc áo đen, quần ngắn cầm dao đâm nhiều nhát vào ông T.T.N (SN 1961) và bà N.T.M (SN 1960) tại khu vực chợ Giầu. Sau đó, hung thủ tiếp tục đuổi theo và đâm gục chị N.M.T (SN 1986, là con dâu ông N). Sau khi bị đâm, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Chị N.M.T bị tử vong.

Chị Nguyễn Thị Phúc Hiền bán vật liệu xây dựng cho Nguyễn Đức Quý (SN 1983) làm nhà và Quý còn nợ hơn 25 triệu đồng nhưng không trả. Sau đó, Quý đến nhà chồng chị Hiền, dùng súng bắn liên tiếp, gây náo loạn khu dân cư. Lúc đó, bố mẹ chồng chị Hiền là ông Phạm Xuân Vinh (SN 1950) và bà Nguyễn Thị Lý (SN 1953) từ tầng hai đi xuống. Tại đây Quý dí súng vào đầu chồng chị Hiền là Phan Cô Vích (SN 1983). Bà Lý vào can ngăn, Quý dí súng vào bà Lý đòi bắn, ông Vinh lao tới van xin, ôm Quý ra giúp bà Lý chạy thoát được. Lực lượng chức năng Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đang điều tra vụ việc.