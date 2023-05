Bản tin Hình sự: Chồng tiêm thuốc trừ sâu vào người vợ vì đòi ly hôn

TPO - TIN NÓNG ngày 12/5: Những tình tiết 'bất ngờ' xét xử vụ án cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Một thanh niên bị bắn trọng thương trong vụ hỗn chiến ở Lâm Đồng; Chồng tiêm thuốc trừ sâu vào người vợ vì đòi ly hôn...

TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Văn Việt (57 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) 9 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, sau cãi vã, vợ Việt là bà H bỏ về nhà mẹ ruột. Do đó, Việt đã mua một nhẫn vàng 14k tặng và kêu vợ về nhà ở nhưng bà H không đồng ý. Việt tiếp tục kêu vợ về nhà ở nếu không sẽ ly dị. Lúc này bà H nói “làm đơn đi rồi tôi ký, ly dị là đường ai nấy đi” và bỏ ra nằm võng ở bên hông nhà. Cho rằng vợ không còn thương mình nên Việt lấy ống tiêm (dùng để tiêm heo, bò) rút nước thuốc trừ sâu rồi đi ngang qua chỗ bà H đang nằm. Nhân lúc bà H không chú ý, Việt đã khống chế, dùng ống tiêm có thuốc trừ sâu tiêm vào người bà H.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 12/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân (Cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings) 5 năm 6 tháng tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Tòa sơ thẩm nhận định bản thân ông Nhân thu lời bất chính trên 154 tỷ đồng, dùng hơn 14 tỷ đồng trả lại cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt.

Với cáo buộc có sai phạm khi giao đất cho doanh nghiệp gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 45 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai bị Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên mức án 5 - 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Do mâu thuẫn nên hai nhóm thanh, thiếu niên hẹn nhau mang dao, hung khí rồi lao vào đánh nhau, gây náo loạn cả khu vực. Trong đó, Ng.Ng.N đã dùng súng hơi bắn 1 phát trúng cổ P.N.T (cùng 17 tuổi) khiến người này ngã gục tại chỗ. Sau đó, T được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng và phải chuyển đi đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đã khám nghiệm hiện trường, truy bắt các thanh thiếu niên gây ra vụ hỗn chiến.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, biểu dương thành tích của Công an TPHCM trong việc điều tra, truy xét đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, được phát hiện từ ngày 16/3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, lực lượng đấu tranh chuyên án đã triệt phá 20 đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan trên địa bàn TPHCM và Bình Dương; đã khởi tố 27 vụ án, 78 bị can.

Đồn Biên phòng Lình Huỳnh (Kiên Giang) vừa bắt giữ một tàu vận tải chở nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc với số lượng lớn. Đáng chú ý, khi Tổ công tác tiếp cận để kiểm tra nhưng trên tàu không có người. Tiến hành kiểm tra bên trong phương tiện phát hiện chứa rất nhiều thùng xốp, thùng giấy, bao tải chứa rất nhiều máy tính, bánh kẹo, nhiều xe đạp, quạt máy, cùng nhiều hàng hóa điện lạnh, điện tử… với tổng trị giá hàng hóa ước tính nhiều tỷ đồng.