Bản tin Hình sự: Cô gái 'gặp họa' vì ly nước ép của bạn trai quen qua mạng

TPO - TIN NÓNG ngày 9/5: Lộ diện người đề nghị giúp vợ chồng CEO Alibaba khắc phục hậu quả 2.500 tỷ đồng; Nam thanh niên chết oan vì nhóm khách mâu thuẫn tiền tip cho nữ tiếp viên quán nhậu; Chuốc thuốc ngủ bạn gái quen qua mạng rồi đưa vào khách sạn để hãm hiếp và cướp...

Liên quan đến phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, Hội đồng xét xử cho biết, có nhận được đơn của ông Lê Viết An trình bày đã thoả thuận với vợ chồng Luyện sẽ thay mặt vợ chồng bị cáo Luyện bồi thường 2.500 tỷ đồng cho các bị hại. Bù lại, ông An yêu cầu tòa giải tỏa kê biên các bất động sản giao lại cho ông An. Được biết, bị cáo Luyện cũng có đơn đồng ý giao toàn bộ số bất động sản tại các dự án cho ông An và ông An phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại của cả những người có mua đất, đầu tư vào Alibaba, gồm cả những người được xác định là bị hại và người liên quan vụ án.

Xảy ra mâu thuẫn về việc “boa” tiền cho nữ tiếp viên quán nhậu, nên hai nhóm thanh niên xảy ra cự cãi dẫn đến ẩu đả. Sau đó, nhóm thanh niên do Nguyễn Minh Phúc (26 tuổi) bỏ chạy rồi quay lại với hung khí tìm nhóm kia để trả thù. Thời điểm này, anh S (26 tuổi, quê Vĩnh Long) đang đứng trước quán để chờ đón bạn gái là nữ tiếp viên làm việc tại đây chở đi chơi thì bị nhóm Phúc lao vào tấn công, đâm gục tại chỗ rồi tử vong sau đó. Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra vụ việc.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND tỉnh cho chuyển hồ sơ về sai phạm của Cty TNHH Hoàng Hậu Phố sang công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Được biết, quá trình thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm về thuế, đất đai, khai thác khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp… tại công ty này.

Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Liêu Gia Đạt (34 tuổi) để điều tra về tội danh "Cướp tài sản”, làm rõ hành vi hiếp dâm. Theo điều tra, Đạt làm quen qua mạng xã hội rồi rủ chị D (32 tuổi, quê Đắk Lắk) đi chơi. Trên đường đi, Đạt ghé một tiệm bán nước giải khát mua 3 ly nước ép táo và lấy thuốc ngủ bỏ vào một ly, sau đó cho chị D uống. Khi thấy bạn gái ngấm thuốc ngủ, Đạt chở tới khách để xâm hại và chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nạn nhân. Sau đó, Đạt chở chị D bỏ trong ở hẻm rồi tẩu thoát về nhà.

Ngày mai (10/5), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Được biết, ông Hai bị cáo buộc có sai phạm khi ban hành quyết định điều chỉnh giá đất của tỉnh, trong đó có khu vực 3 lô đất được giao cho Công ty Tân Việt Phát, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến vụ án Trần Trí Mãnh, Giám đốc doanh nghiệp - người sẵn sàng chi 20 tỷ đồng nhằm tác động việc điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang - khi ấy là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), tại phiên xét xử ngày 9/5, Mãnh bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9 -11 năm tù.