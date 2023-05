Bản tin Hình sự: Tìm thấy thi thể nữ cựu chiến binh ‘mất tích’ sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ

TPO - TIN NÓNG ngày 8/5: Khởi tố yêu râu xanh dùng dao khống chế chủ cửa hàng thời trang để hiếp dâm; Kẻ cướp rút dao chống trả người dân khi bị truy đuổi; Nữ cựu chiến binh tử vong sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ...

Công an xã Linh Trường (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với cơ quan chức năng tìm thấy thi thể Bà Trịnh Thị B (SN 1950, quê Hà Tĩnh) nghi bị đi lạc và tử vong ở rừng tràm. Trước bà B cùng đoàn cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh vào Quảng Trị, thăm viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Sau đó, đoàn lên xe tiếp tục hành trình thì phát hiện trên xe thiếu bà B. Sáng 8/5, cơ quan chức năng phát hiện thi thể bà B tại khu vực rừng tràm, cách trung tâm Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn khoảng 2km. Sau khi khám nghiệm hiện trường, nhận thấy không có dấu hiệu tội phạm nên chính quyền địa phương đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, tỉnh Sơn La (nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên); Phạm Bình Minh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mai Sơn (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Bắc Yên); Lò Duy Thành, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên & môi trường huyện Bắc Yên về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an tỉnh Hòa Bình đã kê biên 2 nhà đất của Nguyễn Đồng, cựu Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình và nhiều tài khoản chứng khoán, ngân hàng, cùng bất động sản của các bị can khác trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư P&T và các cơ quan liên quan.

Sau khi uống bia, Phan Văn Cương (SN 1992) thấy chị Đ.T.H (SN 1986) là chủ quán thời trang đang thử đồ, nên lấy con dao dài 32 cm xông vào trong cửa hàng, dùng dao đe dọa chị H phải cho quan hệ. Lo sợ đến tính mạng của mình nên chị H đã giả vờ đồng ý. Lợi dụng lúc Cương không để ý, chị H đã giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã khởi tố, bắt tạm giam Cương để điều tra về vụ việc.

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã khởi tố Hồ Cao Thắng (63 tuổi) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, khi thấy trung tá Nguyễn Đắc Thủy ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra, kiểm tra nồng độ cồn, ông Thắng không chấp hành mà vượt qua chiếc ô tô con đang dừng phía trước rồi quay đầu xe máy bỏ chạy, tông trúng trung tá Thủy. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận trong hơi thở ông Thắng có nồng độ cồn là 0,317 miligam/lít khí thở.

TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” liên quan đến vụ thợ hàn bảng quảng cáo làm cháy tại cửa hàng Út Đồng Tiến từng gây xôn xao dư luận. Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã bác các kháng cáo của chủ cửa hàng Út Đồng Tiến và chủ cơ sở quảng cáo HTC, tuyên y án sơ thẩm - tức chủ cơ sở quảng cáo HTC phải bồi thường mọi thiệt hại cho cửa hàng bị cháy với số tiền 21 tỷ đồng.

Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đang tạm giữ Huỳnh Ngọc Nghĩa (38 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Theo điều tra, Nghĩa điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Công Hoan và bất ngờ áp sát, giật điện thoại của chị P.T.X.L (26 tuổi) rồi tăng ga tẩu thoát. Chạy được khoảng 10m, Nghĩa va chạm với hai học sinh làm điện thoại bị rơi xuống đường. Do bị người dân truy đuổi, đối tượng tiếp tục bỏ chạy rồi bị té, ngã do va chạm với người đi đường. Sau đó, Huỳnh Ngọc Nghĩa rút dao đe dọa người dân xung quanh, bỏ xe máy lại rồi chạy bộ tẩu thoát.