Bản tin Hình sự: Gã hàng xóm hiếp dâm cụ bà liệt giường đến tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 7/5: Bắt giữ đối tượng hiếp dâm người già bị tai biến dẫn đến tử vong; Đến quán nhậu chở bạn gái đi chơi, thanh niên bị đâm chết; Công an truy tìm người phụ nữ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng; Cụ ông đâm chết bạn nhậu vì nghi lấy trộm điện thoại;...

Do ở gần nhà, biết bà H. (SN 1953) bị bệnh tai biến phải nằm một chỗ, Bạch Văn Liêm (SN 1955, ngụ ấp 2, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm bà H, khiến nạn nhân tử vong. Cơ quan CSĐT, Công an TP Cao Lãnh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liêm để điều tra về hành vi hiếp dâm. Kết quả khám nghiệm tử thi nhận định nạn nhân chết do bị nhồi máu cơ tim.

Phát hiện lửa bốc cháy trước cửa nhà, chiếc xe tải dừng đỗ trước nhà cũng bị cháy, gia đình ông Trần Khánh, ngụ tại xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và người dân địa phương đã kịp thời dập tắt đám cháy. Kiểm tra camera an ninh, cơ quan chức năng phát hiện trước khi vụ cháy xảy ra có 4 người đàn ông đi trên 2 chiếc xe máy vào khu dân cư. Sau khi quần đảo vài vòng, các đối tượng đã châm lửa vào chai thủy tinh có chứa xăng rồi ném liên tiếp vào cửa nhà và xe ô tô tải của gia đình ông Khánh. Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Đến quán nhậu trên đường Võ Chí Công (phường Bình Trị Đông, TP Thủ Đức) đón bạn gái đang làm nhân viên tại quán để chở đi chơi, anh H.Q.S (26 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ bị nhóm 5 thanh niên cầm hung khí tấn công gây tử vong. Qua truy xét, lực lượng công an đã tạm giữ 3 người để điều tra, đồng thời tiếp tục truy tìm những người có liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nhóm thanh niên gây án trước đó có nhậu tại quán này và xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác rồi rời đi. Lúc anh S đến đón bạn gái thì xảy ra vụ việc trên.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang truy tìm Trần Thị Ngọc Anh (SN 1974, trú tại Phòng 12G, chung cư cao tầng và dịch vụ Cầu Tiên, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) để xác minh, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, thông qua việc ký kết hợp đồng, Ngọc Anh đã chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng nhưng sau đó không thực hiện giao hàng theo thỏa thuận rồi bỏ đi.

Tàn cuộc nhậu, tìm điện thoại di động không thấy, ông Hoàng Nho Thanh (75 tuổi, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) mang dao tới nhà bạn nhậu đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự đối tượng Thanh để điều tra về hành vi giết người.

TAND tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của TAND huyện Hưng Nguyên về vụ án bị cáo Lê Thị Dung (nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) vừa bị tuyên án 5 năm tù gây xôn xao dư luận. Trong báo cáo, TAND huyện Hưng Nguyên cho biết đã tổ chức xét xử vụ án, áp dụng các điều luật và quyết định là của hội đồng xét xử. Hiện bị cáo Lê Thị Dung đã có đơn kháng cáo bản án. Sắp tới sẽ tổ chức phiên tòa phúc thẩm vụ án này theo đúng trình tự luật tố tụng.

Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã bàn giao đối tượng Lê Tuấn Cường (27 tuổi, quê Hà Nam) cho Công an quận Hà Đông (Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra. Cường là đối tượng bị Công an quận Hà Đông ra quyết định truy tìm vì liên quan đến vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ xảy ra tại phường Kiến Hưng vào ngày 18/4/2023. Đối tượng Cường cho hay đã từ Hà Nội vào Đà Nẵng, thậm chí cạo đầu để thay đổi nhân dạng.