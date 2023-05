Bản tin Hình sự: Tin mới vụ 5 người trong một gia đình thương vong vì sập bờ kè ở Cao Bằng

TPO - TIN NÓNG ngày 4/5: Nữ phó chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị khởi tố vì hoạt động 'tín dụng đen'; Nổ là cháu Chủ tịch tỉnh để lừa tiền ‘chạy’ dự án; Tin mới vụ 5 người trong một gia đình thương vong vì sập bờ kè ở Cao Bằng...

Liên quan đến vụ bờ kè khu vực tổ 4, phường Duyệt Trung, TP Cao Bằng bất ngờ đổ ập xuống lúc 2h 20’, ngày 30/4, khiến cho hàng chục mét khối đất đá trên tràn vào nhà bà Trương Thị Hoa (SN 1958) khiến con dâu cùng hai cháu nhỏ của bà Hoa bị đá, đất vùi lấp tử vong, bà Hoa và con trai phải vào bệnh viện cấp cứu, Công an tỉnh Cao Bằng xác định, bờ kè xây sai thiết kế, không đúng quy định chiều cao và có dấu hiệu bất thường. Trước đó, gia đình bà Hoa đã 2 lần gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Duyệt Trung về nội dung chủ đầu tư đã xây dựng bờ kè tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1979, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, Nga cùng một số đối tượng tổ chức cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay lãi nặng núp bóng dưới một cửa hiệu cầm đồ. Trong đó, Nga đã cho khoảng 60 bị hại vay với tổng số tiền gần 700 triệu đồng với mức lãi suất dao động từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính gần 50 triệu đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Lê Công Bằng (27 tuổi) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Bằng "nổ" có quen với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nên khi được Tuấn nhờ giúp Công ty Bình Dương City Land mua trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Phú Thịnh với giá thấp hơn giá khởi điểm khoảng 870 tỷ đồng thì Bằng yêu cầu Tuấn đưa 10 tỷ đồng để lo việc. Tiếp đó, Bằng lại tự nhận bản thân là cháu của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương rồi nhận lời xin chủ trương đầu tư 4 dự án Khu nhà ở cho Công ty Bình Dương City Land để chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố Đinh Tiến Sơn (25 tuổi), Nguyễn Phước Hải (35 tuổi) và Nguyễn Quang Dũng (37 tuổi) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra, Dũng nắm quyền quản trị 18 trang web, trong đó nhiều website có giao diện giống các trang báo chính thống. Đồng thời, Dũng chỉ đạo Hải thu thập thông tin, chụp ảnh các công trình có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn TP Hà Nội, rồi đưa lại cho Dũng để viết và đăng tải lên trang web. Sau đó, Hải đến gặp trực tiếp các Chủ tịch phường có sai phạm, tự giới thiệu là cộng tác viên Tạp chí thương hiệu và pháp luật, cho họ xem đường link và lấy số điện thoại. Tiếp đó, Hải giao cho Sơn sử dụng số điện thoại khác gửi đường link bài viết, đồng thời nhắn tin đe dọa và yêu cầu đưa tiền để gỡ bài nếu không đồng ý thì đăng tiếp bài nữa trên trang web báo khác đến khi đồng ý gặp đưa tiền thì thôi.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Minh Luân (37 tuổi, TP HCM) về tội "Giết người". Theo điều tra, Luân nhiều lần cho anh Đ.V.C (47 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mượn tiền nhưng không đòi được. Trong một lần đòi nợ, Luân và anh C xảy ra cự cãi rồi đánh nhau. Tại đây, Luân dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh C tử vong tại chỗ. Gây án xong, Luân lấy xe máy bỏ trốn. Tuy nhiên, khi Luân vừa đến cửa khẩu Mộc Bài với ý định trốn sang Campuchia thì bị Công an Tây Ninh phát hiện bắt giữ.

Liên quan đến vụ chiếm đoạt 3 lô đất 'vàng' ở phố Bà Triệu (Hà Nội), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Thế Hiển (cựu Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội) 18 năm tù và vợ là Nguyễn Thị Liên 6 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời phải hoàn trả hơn 319 tỷ đồng cho anh Lê Hải An (con trai ông Lê Thanh Thản - người mua 3 lô đất phố Bà Triệu). Đồng thời, anh An có trách nhiệm trả lại toàn các lô đất này cho anh Nguyễn Thanh Thủy và anh An có quyền khởi kiện dân sự anh Thủy về việc xây dựng khung, cấu trúc nhà tại lô đất.