Bản tin Hình sự: Bị đâm chết vì rủ bạn đi giải quyết mâu thuẫn

TPO - TIN NÓNG ngày 5/2: Cụ ông 71 tuổi dùng búa đánh trọng thương cụ bà 76 tuổi; Bị đâm chết vì rủ bạn đi giải quyết mâu thuẫn; Bắt giữ đối tượng hiếp dâm rồi bỏ trốn...

Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Danh Rương (71 tuổi), về hành vi "Cố ý gây thương tích". Theo điều tra, sau khi uống rượu, ông Rương cho rằng bạn nhậu là bà Thị Ngôi (76 tuổi) chửi mình nên lấy búa đánh bà Ngôi gây thương tích nặng.

Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Nhà Mát (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu) bắt giữ Thạch Hiệp (SN 1998), đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” sau nhiều tháng lẩn trốn trên tàu cá.

Rủ bạn đi giải quyết mâu thuẫn, Phạm Văn Trường (SN 2006) bị Phạm Văn Thức (SN 2005) – nhóm đối thủ dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực rồi tử vong sau đó. Công an Bắc Giang đã vận động Thức ra đầu thú để điều tra về hành vi “Giết người”.

Công an phường 5 (TP Vĩnh Long) đã phát hiện và bắt giữ Phạm Tuấn Đức (SN 1974) theo lệnh truy nã về hành vi hiếp dâm. Theo điều tra, tháng 5/2022, Đức bị công an quận Bình Tân (TP HCM) khởi tố về tội hiếp dâm nhưng Đức bỏ trốn nên bị phát lệnh truy nã.

Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Trường (SN 1978, quê Thanh Hóa ) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Theo điều tra, sau khi công ty mà mình làm Giám đốc bị phát hiện trốn thuế nhiều tỷ đồng, Trường đến công an đầu thú và cho biết mình được một người đàn ông tên Hùng (không rõ họ, địa chỉ) yêu cầu đứng tên làm Giám đốc cho Công ty Hoàng Phát, với số tiền 12 triệu đồng/tháng.

Được chủ là là Việt kiều Mỹ tin tưởng, nhiều lần gửi tiền về Việt Nam nhờ giữ giúp, người làm vườn tên Lê Minh Trang (SN 1969, quê Cà Mau) đã lấy trộm 60.000 USD (gần 1,38 tỷ đồng) 5 triệu đồng tiền, 1 điện thoại di động cùng một số giấy của chủ đem giấu trong bụi cây gần nhà rồi tạo hiện trường giả để chị này tin số tiền gửi đối tượng giữ trước đây bị mất trộm hết. Công an tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ Trang về hành vi “Trộm cắp tài sản”.