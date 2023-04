Bản tin Hình sự: Giả vờ mua dâm để cướp tiền 'gái bán hoa'

TPO - TIN NÓNG ngày 30/4: Tạm giam dì ruột của hai nghi can trộm vàng nhà phó Phòng TN&MT ở Cà Mau; Bắt nguyên phó tổng biên tập một tạp chí; Giả vờ mua dâm để cướp tiền 'gái bán hoa'...

Liên quan đến vụ trộm vàng nhà Phó Phòng TN&MT huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), công an tỉnh này vừa bắt tạm giam Lê Thị Kim Tuyến (30 tuổi), dì ruột của 2 nghi phạm thực hiện vụ trộm là Nguyễn Trí Cường (22 tuổi) và Trần Thanh Phong để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa bắt tạm giam Lê Tuấn Dũng (SN 1958, nguyên phó tổng biên tập một tạp chí) về hành vi lừa đảo 'chạy án' cho một số bị can trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại địa phương này.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Châu Phát Ti (40 tuổi), Châu Phát Tuấn (35 tuổi) và Châu Phát Hùng (32 tuổi) về tội "Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra, các tiểu thương ở chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) muốn yên ổn buôn bán thì phải nộp tiền bảo kê cho băng nhóm vừa nêu điều hành, nếu không sẽ bị chửi bới, hành hung. Được biết, băng nhóm này chính là em và cháu ruột của Châu Phát Lai Em (đàn em của Năm "Cam" - đã bị tuyên án tử hình năm 2003).

Liên quan vụ xô xát ở cảng biển An Thới, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng”; đồng thời tạm giữ 8 người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện, Công an TP. Phú Quốc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự về hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với những người liên quan.

Công an TP HCM đã bắt tạm giam Hồ Quốc Việt (42 tuổi) về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Theo điều tra, Việt được người bạn sống ở nước ngoài đề nghị chuyển heroin sang Australia, trả công 100 triệu đồng. Số ma tuý sau đó được một người (chưa rõ lai lịch) giao đến bến xe tại TP Thủ Đức, TP HCM. Theo hướng dẫn của bạn, Việt mua 8 hộp khẩu trang y tế loại nhiều lớp, sau đó rọc một số cái bỏ lớp than hoạt tính bên trong, thay vào bằng bột heroin. Vài ngày sau, Việt mượn căn cước của người khác đến bưu cục làm thủ tục gửi khẩu trang qua Australia cho người bạn.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang tạm giữ Bùi Hải Đường (SN 2002, quê Hòa Bình) về hành vi Cướp tài sản. Theo điều tra, Đường truy cập trang Web Checkerviet.id, truy cập mục “Gái gọi Thanh Xuân - Ngã Tư Sở - Chùa Bộc” rồi liên lạc với chị P.T.H (SN 1985, quê Thái Nguyên) để thỏa thuận mua dâm. Khi chị H đến nhà nghỉ thì Đường đi ra khóa trái cửa, rồi đe dọa đòi tiền. Sau đó, Đường kiểm tra điện thoại của H thì thấy có tin nhắn hỏi mua dâm nên Đường yêu cầu khách phải đặt cọc trước 500.000 đồng, chuyển tiền đến tài khoản của Đường. Khi có người nghi ngờ, đến kiểm tra phòng thì Đường bỏ chạy, tấn công người đàn ông rồi dùng dao gây thương tích cho con trai ông này.