Bản tin Hình sự: Bé gái 3 tuổi tử vong trong phòng tắm vì bị bảo mẫu la mắng

TPO - TIN NÓNG ngày 27/4: Thông tin mới nhất về vụ xô xát làm nhiều người bị thương ở cảng An Thới (Phú Quốc); Phát hiện thi thể nam thanh niên ở khu du lịch Hồ T'Nưng; Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản bà Nguyễn Phương Hằng có đúng luật?; Bé gái 3 tuổi tử vong trong phòng tắm vì bị bảo mẫu la mắng ...

Thấy bé gái 3 tuổi đi vệ sinh ra quần, Đoàn Bảo Ngọc (32 tuổi) – người được bố bé thuê để chăm sóc bé gái đã la mắng và đưa bé vào nhà vệ sinh tắm rửa. Thấy thái độ của Ngọc, bé sợ lùi lại phía sau thì bị bảo mẫu này cầm tay kéo mạnh. Do sàn trơn trượt, bé gái ngã về phía sau, đập đầu vào bồn cầu. Tối cùng ngày, thấy bé nôn ói, Ngọc đưa đến phòng khám tư kiểm tra và được yêu cầu theo dõi tại nhà trong 48 tiếng. Đến khuya, thấy bé gái ngã xuống nệm, người tím tái, Ngọc đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ba hôm sau, nạn nhân tử vong. TAND quận Bình Tân (TP HCM) vừa đưa Ngọc ra xét xử về tội Vô ý làm chết người với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ một đến 5 năm.

Liên quan vụ xô xát giữa người dân và bảo vệ cảng An Thới, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã làm việc với 17 người có liên quan. Được biết, Liên doanh Công ty cổ phần cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Namaste thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới trong 41 năm, rồi ủy quyền cho Công ty TNHH cảng quốc tế NAMAS An Thới. Tuy nhiên, khi NAMAS An Thới tiếp quản đã xảy ra mâu thuẫn giữa lực lượng bảo vệ của công ty với các hộ dân kinh doanh khu vực cảng biển dẫn đến xô xát, đánh nhau làm 3 người bị thương.

Người dân vừa phát hiện một thi thể nam thanh niên ở khu du lịch Hồ T'Nưng (xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai). Do không có giấy tờ tùy thân hay điện thoại di động nên đến nay công an vẫn chưa xác minh được lai lịch nạn nhân. Được biết, trưa 26/4, nam thanh niên trong vụ việc gửi xe máy và đi xuống phía dưới khu vực Biển Hồ. Nạn nhân khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,67m, người gầy. Trên người nạn nhân có vòng tay hạt gỗ, dép da màu đen, quần thể thao đen, áo thun màu xanh. Cạnh hiện trường có một ba lô màu đen in hình quả táo.

Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) đang thụ lý điều tra vụ việc nhóm người bị ném “bom xăng” trên địa bàn. Trước đó, một nhóm người đang tổ chức ăn uống trên vỉa hè tại thôn 5, xã Đắk Wil thì có một nhóm đi xe máy với tốc độ cao chạy tới. Đối tượng ở chiếc xe đi đầu cầm theo “bom xăng” đã được châm lửa sẵn, ném thẳng vào nhóm người trên vỉa hè khiến 2 người bị bỏng nặng.

Viện KSND TPHCM đã nhận được đơn của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) đề nghị kê biên, phong tỏa 2 bất động sản và cổ phần của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) để đảm bảo cho việc thi hành án. Nhận định về việc này, luật sư cho rằng việc kê biên, phong tỏa tài sản là đảm bảo thi hành nghĩa vụ bồi thường. Còn việc yêu cầu của Thủy Tiên, Công Vinh có được chấp nhận hay không thì cơ quan tố tụng sẽ cân nhắc để đưa ra quyết định.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ khẩn cấp 4 cán bộ thuộc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm L.H.T (42 tuổi, thanh tra viên), T.V.D (đội phó), N.Đ.T (48 tuổi), V.T.L (44 tuổi, thanh tra viên). Được biết, trong khoảng thời gian từ năm 2021 - 2023, mỗi tháng các cá nhân, chủ doanh nghiệp vận tải trên đã đưa hối lộ cho các thanh tra viên trên từ 1 - 2 triệu đồng/1 xe để bỏ qua các lỗi vi phạm giao thông. Nhờ đó, các thanh tra viên trên đã nhận nhiều tỷ đồng từ các doanh nghiệp bằng cách chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định.

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hoà, phường An Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Được biết, việc cơ quan điều tra bắt giữ ông Hồng là để điều tra làm rõ sai phạm của cá nhân này, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai vẫn hoạt động bình thường.