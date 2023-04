Bản tin Hình sự: Lý do 'dì ghẻ’ bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong rút đơn kháng cáo

TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Khởi tố 55 người trong vụ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam; Giám đốc lập dự án trái phép chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng; 'Dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận án tử; Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi 600%/năm;...

Liên quan vụ bốn tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố 55 người về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và "Che giấu tội phạm". Các quyết định đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn. Những người bị khởi tố cư ngụ ở nhiều tỉnh, thành khác nhau và các nữ tiếp viên hàng không không có trong danh sách này. Hiện danh tính 55 người bị khởi tố chưa được tiết lộ nhằm để cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. (Xem chi tiết)

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng gồm: Lê Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) và Lê Văn Hoàng (32 tuổi) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo đó, nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hoá đến Đắk Lắk hoạt động tín dụng đen quy mô lớn, lãi suất lên đến 600%/năm. Nhóm này cho vay theo hai hình thức vay tiền góp và vay tiền đứng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong gây chấn động dư luận cả nước, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) sau khi bị HĐXX sơ thẩm tuyên án tử hình đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, cận ngày xét xử phúc thẩm, từ trại giam, bị cáo này bất ngờ viết đơn xin rút kháng cáo. Nội dung đơn viết: "Nhận thấy đến giai đoạn xét xử phúc thẩm tôi thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân nên tôi tự nguyện viết đơn này xin rút kháng cáo". (Xem chi tiết)

Tiến hành kiểm tra quán Ruby Club 18 trên đường gom An Định, khu 6, phường Nhị Châu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Thái Hoàng (SN 1991, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng) tàng trữ trái phép 1,535 gam ma túy loại ketamine. Hoàng là người đánh nhạc DJ nổi tiếng được quán Ruby Club 18 thuê đến biểu diễn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tổng cộng 5,332 gam ma túy MDMA tại các vị trí sàn nhà, bậc cầu thang trong quán Ruby Club 18.

Lập ra nhiều công ty bất động sản, Bùi Vĩnh Tuấn (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) “vẽ” ra các dự án khu dân cư trái phép gồm: Cát Tường, Dragon City, Sonata tại huyện Long Thành và TP Biên Hoà (Đồng Nai), rồi lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai đã di lý đối tượng Tuấn từ Hà Nội về Đồng Nai để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, PC03 Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này tại sân bay Nội Bài. (Xem chi tiết)

Liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông) vi phạm nghiêm trọng quy hoạch, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng”. Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Thanh Thản khai do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính, trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án CT6 Kiến Hưng. Theo đó, ông Thản đã đề xuất 3 phương án khắc phục hậu quả. (Xem chi tiết)

Tiếp nhận thông tin từ Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an TPHCM về việc truy bắt nghi phạm Hồ Quốc Việt (42 tuổi, quê quán thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) vận chuyển trái phép chất ma túy trốn sang Campuchia, khi phát hiện Việt đang ở quán karaoke thuộc khu vực cửa khẩu Sôm Rông (huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng), Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhanh chóng thông báo và đề nghị Đồn Công an cửa khẩu Sôm Rông hỗ trợ đưa nghi phạm Việt về Việt Nam. Qua tiến hành kiểm tra khám xét, lực lượng Biên phòng đã phát hiện 3 túi ni lông màu trắng là ma túy loại ketamine, trọng lượng 41,27 gam. (Xem chi tiết)